Минчанин: Саша, хорош уже, награбил, хватит 7 3.06.2020, 10:52

4,305

Фото: "Баста!"

Белорусы требуют от Лукашенко одного – уйти.

Эти требования звучат и на пикетах в поддержку Сергея Тихановского, и на улицах городов, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«За 26 лет правления он ни разу не признал своих ошибок. У него все виноваты – начиная от министра и заканчивая простым садоводом. Все виноваты, кроме него. Саша, может хорош уже? Подвязывай. Насиделся ты уже за 26 лет, награбил, хватит!» - говорит житель Минска на пикете в поддержку Светланы и Сергея Тихановских.