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Минчанин: Саша, хорош уже, награбил, хватит

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  • 3.06.2020, 10:52
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Минчанин: Саша, хорош уже, награбил, хватит
Фото: "Баста!"

Белорусы требуют от Лукашенко одного – уйти.

Эти требования звучат и на пикетах в поддержку Сергея Тихановского, и на улицах городов, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«За 26 лет правления он ни разу не признал своих ошибок. У него все виноваты – начиная от министра и заканчивая простым садоводом. Все виноваты, кроме него. Саша, может хорош уже? Подвязывай. Насиделся ты уже за 26 лет, награбил, хватит!» - говорит житель Минска на пикете в поддержку Светланы и Сергея Тихановских.


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