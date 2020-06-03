В Польше объявили новую дату президентских выборов 3.06.2020, 13:28

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Выборы будут проходить смешанным способом.

Президентские выборы в Польше, перенесенные с мая из-за пандемии коронавируса, состоятся 28 июня.

Как сообщает Onet.pl, дату голосования объявила в среду спикер польского Сейма Эльжбета Витек.

"Мы собираемся начать избирательную кампанию. Я надеюсь, что конкуренция будет честной", - заявила Витек.

Именно дата 28 июня была определена представителями правительственного лагеря как наиболее вероятная дата избрания главы государства.

Во вторник Сейм Польши принял изменения в закон о проведении президентских выборов 2020 года. Голосование на выборах будет происходить смешанным способом - на избирательных участках, а по желанию - путем голосования по почте.