В Польше объявили новую дату президентских выборов
- 3.06.2020, 13:28
Выборы будут проходить смешанным способом.
Президентские выборы в Польше, перенесенные с мая из-за пандемии коронавируса, состоятся 28 июня.
Как сообщает Onet.pl, дату голосования объявила в среду спикер польского Сейма Эльжбета Витек.
"Мы собираемся начать избирательную кампанию. Я надеюсь, что конкуренция будет честной", - заявила Витек.
Именно дата 28 июня была определена представителями правительственного лагеря как наиболее вероятная дата избрания главы государства.
Во вторник Сейм Польши принял изменения в закон о проведении президентских выборов 2020 года. Голосование на выборах будет происходить смешанным способом - на избирательных участках, а по желанию - путем голосования по почте.