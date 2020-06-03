Выбор уже сделан

Выбор уже сделан7
- Андрей Санников
- 3.06.2020, 14:43
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Именно смены власти требует подавляющее большинство граждан Беларуси.
В спорах о том, участвовать или не участвовать, мы, похоже, пропустили тот примечательный факт, что выборы уже состоялись.
Настоящие выборы, без вмешательства готовящейся умереть Ермошиной.
Бывший «электорат» примкнул к народу, и все вместе проголосовали, поддержав своими голосами и активный протест, и кабинетно-интернетную политику. На самом деле этот выбор охватывает практически всех избирателей в стране.
Одновременно с поддержкой альтернативы люди безошибочно определили проигравшего и снабдили его смертельно точным ярлыком «Саша 3 процента».
Избиратели уже проголосовали, продемонстрировав массовость, дисциплинированность и активность и на улицах, и во время интернет-опросов на разных платформах.
На заключительном этапе в этом голосовании самое активное участие принял Лукашенко. Запретив интернет-опросы, он утвердил полученные на них свои 3%, сделав эту достаточно высокую для него цифру своим официальным рейтингом.
Дальше – больше: организовав провокацию против гомельского блогера и отдав незаконный приказ о его аресте, Лукашенко публично признался, что «выборы», которые он сам и придумал, он же проиграл с треском.
Прежде он сажал в тюрьму своих оппонентов после выборов, а на этот раз нервы сдали уже на этапе сбора подписей.
Арестовав Сергея Тихановского и посадив в тюрьму Николая Статкевича, Лукашенко вновь обнаружил свой панический страх даже перед совершенно мирной улицей.
Расписавшись в своем полном провале, Лукашенко обострил политическую ситуацию в стране.
Если прежде мы думали о том, как защищать свой выбор после «выборов», то на данный момент мы обязаны защитить его уже сегодня, сейчас.
Любыми средствами необходимо добиваться освобождения Сергея Тихановского и всех незаконно арестованных и задержанных активистов. И здесь уже не должно быть разделения на сторонников или противников того или иного альтернативного кандидата. Более того, здесь не должно быть разделения на «они» и «мы». Есть выбор народа, который за последнюю неделю увидели все белорусы и весь мир, и этот выбор необходимо отстоять.
Как это сделать?
Иногда стоит прислушаться к Лукашенко. Он врет постоянно и везде, но, когда его трясет от страха, он откровенно говорит о том, чего и кого он реально боится.
Вот и в этот раз он обозначил свои страхи: уличные протесты, альтернативные лидеры, блогеры, независимые медиа, общественное мнение. И самая большая опасность для него – народ, у которого он вызывает только ненависть.
Лукашенко прекрасно понимает, что речь идет о смене власти и действует, исходя из этого своего понимания, пытаясь ее удержать.
Именно смены власти требует подавляющее большинство граждан Беларуси.
Не стоит надеяться, что Ермошина оставит недоваренный борщ в бюро ритуальных услуг, признается в фальсификациях и исключит Лукашенко из списка претендентов. Не стоит рассчитывать, что чудесным образом посчитаются голоса и сложатся к ногам «нелукашенки».
Выбор уже сделан, и его надо защищать.
Андрей Санников, «Фейсбук»