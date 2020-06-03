Выбор уже сделан 7 Андрей Санников

3.06.2020, 14:43

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Андрей Санников

Именно смены власти требует подавляющее большинство граждан Беларуси.

В спорах о том, участвовать или не участвовать, мы, похоже, пропустили тот примечательный факт, что выборы уже состоялись.

Настоящие выборы, без вмешательства готовящейся умереть Ермошиной.

Бывший «электорат» примкнул к народу, и все вместе проголосовали, поддержав своими голосами и активный протест, и кабинетно-интернетную политику. На самом деле этот выбор охватывает практически всех избирателей в стране.

Одновременно с поддержкой альтернативы люди безошибочно определили проигравшего и снабдили его смертельно точным ярлыком «Саша 3 процента».

Избиратели уже проголосовали, продемонстрировав массовость, дисциплинированность и активность и на улицах, и во время интернет-опросов на разных платформах.

На заключительном этапе в этом голосовании самое активное участие принял Лукашенко. Запретив интернет-опросы, он утвердил полученные на них свои 3%, сделав эту достаточно высокую для него цифру своим официальным рейтингом.

Дальше – больше: организовав провокацию против гомельского блогера и отдав незаконный приказ о его аресте, Лукашенко публично признался, что «выборы», которые он сам и придумал, он же проиграл с треском.

Прежде он сажал в тюрьму своих оппонентов после выборов, а на этот раз нервы сдали уже на этапе сбора подписей.

Арестовав Сергея Тихановского и посадив в тюрьму Николая Статкевича, Лукашенко вновь обнаружил свой панический страх даже перед совершенно мирной улицей.

Расписавшись в своем полном провале, Лукашенко обострил политическую ситуацию в стране.

Если прежде мы думали о том, как защищать свой выбор после «выборов», то на данный момент мы обязаны защитить его уже сегодня, сейчас.

Любыми средствами необходимо добиваться освобождения Сергея Тихановского и всех незаконно арестованных и задержанных активистов. И здесь уже не должно быть разделения на сторонников или противников того или иного альтернативного кандидата. Более того, здесь не должно быть разделения на «они» и «мы». Есть выбор народа, который за последнюю неделю увидели все белорусы и весь мир, и этот выбор необходимо отстоять.

Как это сделать?

Иногда стоит прислушаться к Лукашенко. Он врет постоянно и везде, но, когда его трясет от страха, он откровенно говорит о том, чего и кого он реально боится.

Вот и в этот раз он обозначил свои страхи: уличные протесты, альтернативные лидеры, блогеры, независимые медиа, общественное мнение. И самая большая опасность для него – народ, у которого он вызывает только ненависть.

Лукашенко прекрасно понимает, что речь идет о смене власти и действует, исходя из этого своего понимания, пытаясь ее удержать.

Именно смены власти требует подавляющее большинство граждан Беларуси.

Не стоит надеяться, что Ермошина оставит недоваренный борщ в бюро ритуальных услуг, признается в фальсификациях и исключит Лукашенко из списка претендентов. Не стоит рассчитывать, что чудесным образом посчитаются голоса и сложатся к ногам «нелукашенки».

Выбор уже сделан, и его надо защищать.

Андрей Санников, «Фейсбук»