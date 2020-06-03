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Коронавирус выявлен в нескольких детсадах Пинска

  • 3.06.2020, 20:05
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Коронавирус выявлен в нескольких детсадах Пинска
иллюстрационное Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Болеют работники, но сады продолжают работать.

Очаги коронавируса выявлены в нескольких детских садах Пинска. Болеют работники, сады продолжают работать, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В детском саду №17 в Пинске "ковид" подтвердился у заведующего, - пишет читатель. - Но так как она госпитализирована в Минске, там ей делали тест, то до Пинска результат не дошел до сих пор. Как следствие, за неделю заболели завхоз, методист, секретарь, дефектологи. За пять дней 7 человек ушли на больничный. Контакты первого уровня не изолированы. Сад работает.

Детские сады №43 и №44. Там "ковид" у работников, сады работают, контакты продолжают работать".

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