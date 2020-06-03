Лукашенко чувствует себя очень неуверенно 6 Валерий Карбалевич

3.06.2020, 22:42

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Валерий Карбалевич

Что стоит за суетой «Саши 3%» с правительством.

Предвыборный период - это редкий момент, когда роль номенклатуры значительно возрастает. Появляется деликатная ситуация, когда не чиновники зависят от Лукашенко, а, наоборот, политическая судьба Лукашенко зависит от поведения исполнительной вертикали на всех уровнях.

Вокруг смены правительства происходит удивительная суета. Смотрите сами.

25 мая Лукашенко созывает совещание «по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам». Причем без участия членов правительства. И там он объявляет, что изменит свой состав. При этом добавил: «Но я должен сказать, что по большому счету у меня нет претензий к любому из этих людей».

Если претензий нет, то возникает естественный вопрос: зачем менять?

Прошло девять дней. 3 июня Лукашенко созывает очередную встречу для обсуждения того же вопроса. Однако правитель вновь подчеркнул, что масштабные перестановки в совете министров нежелательны, «ждать, что произойдет революция при смене правительства, не нужно». И добавил:

«Резкий слом, замена всех членов правительства была бы неправильной с точки зрения текущего момента. Да и необходимости в этом нет. Выросло новое поколение руководителей, которые хорошо себя показали и неплохо работали в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать».

Таким образом все работают хорошо, но мы все равно меняем. Всегда сложно искать логику в высказываниях Лукашенко. Кажется, что это как раз та ситуация, когда и хочется и колется.

Почему колется? Ход избирательной кампании показал, что ситуация в обществе напряженная, налицо явный кризис доверия к правительству и лично Лукашенко. Прозвище «Саша Три Процента» набирает все большую популярность в социальных сетях.

Получается, что нынешний режим основан только на поддержке номенклатуры. А здесь в избирательной кампании появились его представители Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Что вызывает дополнительное напряжение в верхах.

Кроме того, Виктор Бабарико подлил масла в огонь. В недавнем интервью БелаПАН он сказал, что положительно оценивает работу правительства Сергея Румаса: «Я просто знаю, что даже в нынешней ситуации в правительстве были предложения, с которыми я на 80% готов согласиться - что нам делать сейчас. А то, что они не были приняты, это другая история. Но они есть, значит, люди знают, что делать». Для Лукашенко, который подозревает всех в нелояльности, такая оценка - почти вердикт.

Но, с другой стороны, предвыборный период - это редкий момент, когда роль номенклатуры значительно возрастает. Существует деликатная ситуация, когда чиновники не зависят от Лукашенко, а наоборот, политическая судьба Лукашенко зависит от поведения исполнительной вертикали на всех уровнях.

И в таких условиях смена правительства - это риск. Более того, после того, как Лукашенко объявил о планах смены правительства, один Telegram-канал выразил мнение, что после его отставки премьер-министр Сергей Румас присоединится к команде Виктора Бабарико. Такие атаки заставляют Лукашенко нервничать.

Похоже, что единственный смысл операции по смене правительства - избавиться от ее лидера Сергея Румаса. У Лукашенко почему-то не сложились отношения с премьером. Об этом свидетельствует тот факт, что Румаса редко приглашали на встречи с правителем. Премьер-министр почти не сопровождал Лукашенко во время его поездок по стране. Я думаю, прежде всего потому, что белорусский диктатор не уверен в лояльности главы правительства. Напомню, что случае чего, согласно Конституции, премьер-министр должен исполнять обязанности президента. Поэтому Лукашенко обязательно должен доверять человеку, занимающему эту должность. А здесь как раз не тот случай.

Этим и объясняется то, почему Лукашенко противоречит сам себе, суетится, говорит комплименты правительству, которое тут же меняет. Что свидетельствует о его неуверенности, которую он не может скрыть.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»