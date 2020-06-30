«Буду, как шаман. Берегись, нечисть!» 30.06.2020, 9:42

Житель Гродно поделился креативной идеей по поводу Флешмоба солидарности.

«Мы же делаем то же самое – изгоняем заразу, лечим 26-летний недуг», - рассказал телеграм-каналу «Баста!» читатель из Гродно.

«Вчера прочитал у вас про бубны и мне сразу вспоминаются шаманы, которые изгоняли злых духов, болезни лечили в старину, - пишет он. - Это во многих культурах есть, у многих народов. Тысячелетние традиции.

Мы же делаем то же самое – изгоняем заразу, лечим 26-летний недуг. Так почему нам всем действительно не взять в руки бубны? Это звонко, креативно и весело, детям точно понравится.

Пошел в магазин детский, но дешевых бубнов там не оказалось, говорят, что чего то накинулись на них в последнее время. Были только маленькие со слониками и Винни-Пухами, и дороговатые, один купил себе.

Буду как шаман! Берегись, нечисть!»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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