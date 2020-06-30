Реквием по лукашизму 30.06.2020, 10:03

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ФОТО: TUT.BY

Это лучшая мелодия, которая говорит нам о том, что эпоха «таракана» закончена.

Читатель телеграм-канала «Баста!» из Пинска пишет про реквием по лукашизму.

«Все прекрасно понимают, что таракан - это живой труп в прямом и в переносном смысле, - говорит он. - Он умер политически и как человек, даже для тех, кто, раскрыв рот, слушал его бредни по БТ и верил в них.

То, что мы делаем сейчас, вот этот ежедневный шум и гам - это не что иное, как реквием по Лукашенко, лукашистам и лукашизму.

Это лучшая мелодия, которая говорит нам о том, что эпоха вора и убийцы закончена, и очень скоро мы начнем жить».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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