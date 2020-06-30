Реквием по лукашизму
- 30.06.2020, 10:03
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Это лучшая мелодия, которая говорит нам о том, что эпоха «таракана» закончена.
Читатель телеграм-канала «Баста!» из Пинска пишет про реквием по лукашизму.
«Все прекрасно понимают, что таракан - это живой труп в прямом и в переносном смысле, - говорит он. - Он умер политически и как человек, даже для тех, кто, раскрыв рот, слушал его бредни по БТ и верил в них.
То, что мы делаем сейчас, вот этот ежедневный шум и гам - это не что иное, как реквием по Лукашенко, лукашистам и лукашизму.
Это лучшая мелодия, которая говорит нам о том, что эпоха вора и убийцы закончена, и очень скоро мы начнем жить».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!
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