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Арсений Дедок: В 19.00 выходите на балконы, стучите в кастрюли, улыбайтесь один одному

  • 30.06.2020, 15:36
  • 1,259
Арсений Дедок: В 19.00 выходите на балконы, стучите в кастрюли, улыбайтесь один одному
Арсений Дедок

И так – до победы, каждый вечер.

Молодежный лидер и участник гражданской кампании "Европейская Беларусь" Арсений Дедок обратился к своим сверстникам, сообщает сообщает пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

"Во-первых, хотелось бы поздравить нас всех, - сказал он. - Нас – 97 процентов. 97 процентов тех, кто хочет жить в Беларуси без Лукашенко.

Но этого недостаточно. Нам нужно действовать вместе, солидарно. Я бы хотел пригласить вас присоединиться к общенациональному Флешмобу солидарности с борцами за свободу. Каждый день в 19.00 на 2 минуты открывайте окна, выходите на балконы, включайте музыку, хлопайте в ладоши, стучите в кастрюли, улыбайтесь один одному.

И так – до победы, каждый вечер".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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