Пандемия COVID: в Бразилии — беспрецедентное количество умерших за сутки 1 4.06.2020, 7:45

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Фото: Andressa Anholete / Getty Images

По прогнозам специалистов, этот показатель в стране может вырасти в пять раз.

В Бразилии за последние сутки умерли 1349 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной смертности в стране с начала эпидемии.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии (перевод - nv.ua).

Всего в Бразилии выявлено 584 016 случаев заражения и 32 548 летальных исходов.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз — до 125 тысяч.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.