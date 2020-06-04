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Коронавирус содержит вставку из человеческого белка: биологи удивили открытием

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  • 4.06.2020, 8:33
  • 12,113
Коронавирус содержит вставку из человеческого белка: биологи удивили открытием
ФОТО: ISTOCK

Исследование проводили в Кембриджском университете.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили в коронавирусе вставку, которая идентична части человеческого белка. Исследование опубликовано на сайте научного журнала eLife (перевод - lenta.ru).

С помощью искусственного интеллекта специалисты решили найти уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2. В результате их нашли там, где регулируется возможность входа коронавируса в человеческую клетку. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и подозреваемыми штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2.

Из более чем 20 тысяч человеческих белков пептид RRARSVAS присутствует только в одном — ENaC-ɑ, отмечают ученые. Его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости. Эта патология была замечена у заболевших COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом, подчеркивает газета «Известия».

Специалисты из Кембриджа предположили, что вирус специально эволюционировал для имитации субстрата протеазы человека. Однако данная теория никак не подтверждает искусственное происхождение SARS-CoV-2, считает специалист по коронавирусам Михаил Щелканов.

При этом генетик Константин Крутовский заявил, что вероятность такой мутации ничтожна мала, хоть и возможна. Он допустил и несколько других вариантов: у коронавируса был промежуточный хозяин, он уже давно существовал в популяции людей, либо что его вырастили в лаборатории на клетках человека. Вероятность искусственного происхождения вставки он также не исключил.


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