Коронавирус поразил белорусское правительство?13
- 4.06.2020, 11:26
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Некоторые министры решили покинуть свои посты по состоянию здоровья.
3 июля Лукашенко отправил белорусское правительство в отставку. Перед принятием этого решения он провел совещание с председателем так называемого совета республики Натальей Кочановой, председателем «палатки» Владимиром Андрейченко, главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым, сообщает БелТА.
Лукашенко заявил, что в правительство уже пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы.
"Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства", - сказал он.
"Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу", - объяснил Лукашенко.
Ранее эксперты заявляли, что из-за отсутствия карантина в стране коронавирус начнет поражать белорусскую номенклатуру.