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Коронавирус поразил белорусское правительство?

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  • 4.06.2020, 11:26
  • 7,368
Коронавирус поразил белорусское правительство?
Фото: БелТА

Некоторые министры решили покинуть свои посты по состоянию здоровья.

3 июля Лукашенко отправил белорусское правительство в отставку. Перед принятием этого решения он провел совещание с председателем так называемого совета республики Натальей Кочановой, председателем «палатки» Владимиром Андрейченко, главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым, сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что в правительство уже пришли новые министры, а прежние были заменены или по их собственному желанию в связи с переводом на новую работу, или же, в редких случаях, за необеспечение соответствующего участка работы.

"Просто по болезни, другим причинам люди уходили на менее объемную работу. И полгода мы формировали новый состав правительства", - сказал он.

"Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу", - объяснил Лукашенко.

Ранее эксперты заявляли, что из-за отсутствия карантина в стране коронавирус начнет поражать белорусскую номенклатуру.


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