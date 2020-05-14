В Беларуси к моменту «выборов» перезаразится и вымрет вся «вертикаль» 14 14.05.2020, 7:35

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Фото: tvr.by

Лукашенко нанес пять сталинских ударов по своей номенклатуре.

О реальных масштабах катастрофы в Беларуси и «выборах» во время эпидемии сайт Сharter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко:

- Ситуация в стране очень тревожная и можно сказать, что сегодня Беларусь является опаснейшим местом на планете Земля, где самая большая вероятность заражения и смерти от коронавируса. Все это является следствием политики по заражению максимального количества граждан страны, которую проводит Лукашенко.

Несмотря на то, что началось потепление и хочется расслабиться, необходимо усилить меры безопасности, предосторожности, самоизоляции.

Сегодня Лукашенко объявил войну белорусскому народу и самое главное для нас в данной ситуации — сберечь личный состав.

Что касается парада в Минске, то с одной стороны — он был одним из способов массового поражения людей, а с другой — Лукашенко хотел изобразить, что он еще управляет ситуацией. На самом деле это не так.

Я посмотрел на снимки этого парада, которые производились сверху дронами — там было три тысячи участников и, наверное, столько же зрителей.

К сожалению, есть информация о том, что во время репетиций многие солдаты и офицеры заразились коронавирусом, заболели воспалением легких. Думаю, итогом этого парада будет несколько тысяч зараженных. Ведь зрители и участники заражали не только друг друга, но и своих родных, близких, соседей.

Думаю, что не менее двухсот человек умрет в результате парада, а самое печальное — был дан еще один толчок к усилению эпидемии в стране.

- Однако эпидемия коронавируса не помешала Лукашенко заявить о проведении «выборов» в Беларуси. К чему такая спешка?

- Самое главное для Лукашенко — не судьба страны и не жизни белорусов, а паталогическое желание сохранить власть. Сегодня он бросил в мясорубку эпидемии всех своих чиновников.

В Беларуси режим сталинистского типа, а, как мы знаем, для Сталина жизни его подчиненных ничего не стоили. Лукашенко сегодня поступает точно таким же образом, нанеся ряд сталинских ударов по собственной номенклатуре.

Первый удар — отсутствие любых карантинных мероприятий и запрет носить маски чиновникам. Второй удар — демонстративно празднуемая Пасха, прогулки по монастырям (всем прекрасно известно, во что это вылилось), субботник. Третий — празднование 9 мая с парадом, концертами, фейерверками во время эпидемии и другими шоу. Четвертым ударом станет празднование 3 июля, частью которого будет проведение «Славянского базара». Последний удар — так называемая избирательная кампания.

Можно говорить о том, что к дате «выборов» вся лукашенковская вертикаль перезаразится и вымрет. Мы видели физиономии чиновников самого высокого ранга во время парада и на «праздничном» концерте. Налицо был огромный стресс. Кто-то «переносит коронавирус на ногах», как приказал диктатор, кто-то пытается залить страх и ненависть к Лукашенко огромным количеством алкоголя.

фото: БелТА

Давайте реально оценим ситуацию: после всех этих кампаний очень многие из этих чиновников заразят своих близких и умрут. Да, кто-то, возможно, выживет, пережив тяжелое воспаление легких и, возможно, потерю родных. Участь этих людей печальна. Но это уже проблема ВОЗ.

- Как бы вы оценили реакцию оппозиционных политиков на объявление «выборов»?

- Меня порадовала здравомыслящая оценка ситуации со стороны большинства белорусских оппозиционных политиков, движений и партий. На первом месте должны быть жизни и здоровье белорусов. Какая может быть избирательная кампания во время смертельно опасной эпидемии?

- Что вы можете сказать о желании некоторых лиц поучаствовать в «выборах»?

- Рекомендую белорусам не обращать внимание на шушеру, которая хочет помочь Лукашенко заразить коронавирусом как можно большее количество людей и подвергнуть их жизни серьезной опасности.

- Какие практические советы вы могли бы дать белорусам в сложившейся ситуации?

- Мой совет — полностью игнорировать так называемую избирательную кампанию. В ближайшие месяц-полтора станет понятна ситуация с распространием коронавируса. Ряд экспертов прогнозирует, что заболеваемость коронавирусом резко снизится во время жаркой погоды летом.

Я понимаю ярость белорусских пассионариев и стремление людей действовать, понимаю возмущение тем, что творит Лукашенко и его приспешники. Однако нужно немного подождать, нужно накопить энергию и силы. Мы видим, что уже есть случаи заражения среди белорусских блогеров и активистов. Не стоит рисковать своей жизнью просто так.

Сегодня уже ясно, что судьба Беларуси будет решаться в конце лета. Люди Лукашенко к этому моменту будут деморализованы и измотаны, а мы должны быть здоровыми, энергичными и настроенными на победу.

Посмотрите сами: хоккей, парад, салюты, концерты, субботник — методы, которыми этот умалишенный боролся с эпидемией. Можно прогнозировать, что из-за пандемии коронавируса в этом году падение ВВП Беларуси составит 15-20%. И что, вот этот ненормальный может выступать в качестве кризисного менеджера?! Ни в коем случае.

Все эксперты отмечают, что успех выхода стран из кризиса будет зависеть от доверия людей к власти и компетентных действий правительства. В Беларуси уровень доверия к власти — это даже не ноль, а отрицательная величина.

Полностью разделяю желание большинства белорусов избавиться от Лукашенко уже в этом году и уверен, что так оно и произойдет.