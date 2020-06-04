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Ева Сапрыгина: Режим должен видеть, что нас много

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  • 4.06.2020, 14:04
  • 3,765
Ева Сапрыгина: Режим должен видеть, что нас много
ФОТO: SVABODA.ORG

Солидарность может дать отпор любым указам и приказам.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ева Сапрыгина рассказала пресс-службе кампании о том, почему важно проявить солидарность и выйти на легальный пикет 5 июня, который состоится в Минске в 18.00 около ГУМа:

- В нашей стране, на сегодняшний день, важно понимать, что такое солидарность. Если ты видишь, что человек делает какую-то важную работу, защищает права, считает важным бороться за правду и истину, то нужно поддержать тех, кто это делает. Поэтому, я считаю, что очень важно поддерживать людей, которые хотят изменить ситуацию в нашей стране, в том числе и семью Тихановских, и других лидеров, которые объединяются в это сложное время.

Режим должен видеть, что нас много. Все, что мы делаем – это не просто так, это не зря. Мы верим, что истина, правда, свобода - первостепенны. Мы не просто масса людей, которые готовы как скот подчинятся каким-то непонятным указам и приказам, а мы те, кто может объединиться и дать отпор, показать, что мы можем жить достойно, быть нацией.

Если Тихановские вдохновили людей на то, чтобы Беларусь стала свободной, то конечно – это имеет смысл. Поэтому, приходите завтра на пикет около ГУМа в Минске, в 18.00. Вы не просто поставите подпись, а выразите свою солидарность со всеми, кто хочет изменить жизнь в нашей стране к лучшему.


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