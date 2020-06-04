Видеофакт: Боевики ЧВК Вагнера попали в Ливии в засаду правительственных сил
- 4.06.2020, 14:38
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Ликвидированы несколько боевиков.
Правительственные силы Ливии устроили в окрестностях Триполи засаду на боевиков ЧВК Вагнера и мятежного генерала Халифы Хафтара.
Об этом свидетельствует обнародованное в Сети видео, пишет «Новое время».
На нем видно, как два внедорожника, мчащихся по дороге через один из населенных пунктов, попадают под плотный обстрел засевших в зданиях военных, из-за чего переворачиваются и разбиваются.
В результате засады, были ликвидированы несколько боевиков.
فيديو الفرقة 20/20 من زاوية اخري !— TaQi Eldeen 🇱🇾 (@t_no5x) June 2, 2020
اللي يسأل ع سيارة القرامطة كيف انقلبت في فيديو السابق .
🇱🇾✌🏻🔥 pic.twitter.com/1je9osyKSK
Ранее сообщалось, что воюющие в Ливии на стороне Хафтара наемники ЧВК Вагнера начали бросать свои позиции.
الكتح المبين 🤷🏻♂️— TaQi Eldeen 🇱🇾 (@t_no5x) June 3, 2020
اجري يا قرموط 🏃🏻♂️🏃🏻♂️🏃🏻♂️🏃🏻♂️🏃🏻♂️🏃🏻♂️🏃🏻♂️ pic.twitter.com/AWYpbd3kkv
Footage of an armored vehicle seized by #GNA inside #Tripoli airport. pic.twitter.com/H8d9dieoh7— KRS - URACOM (@alkaraisili) June 3, 2020