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Видеофакт: Боевики ЧВК Вагнера попали в Ливии в засаду правительственных сил

  • 4.06.2020, 14:38
  • 6,852
Видеофакт: Боевики ЧВК Вагнера попали в Ливии в засаду правительственных сил
Скриншот с видео Зеленый пес/YouTube

Ликвидированы несколько боевиков.

Правительственные силы Ливии устроили в окрестностях Триполи засаду на боевиков ЧВК Вагнера и мятежного генерала Халифы Хафтара.

Об этом свидетельствует обнародованное в Сети видео, пишет «Новое время».

На нем видно, как два внедорожника, мчащихся по дороге через один из населенных пунктов, попадают под плотный обстрел засевших в зданиях военных, из-за чего переворачиваются и разбиваются.

В результате засады, были ликвидированы несколько боевиков.

Ранее сообщалось, что воюющие в Ливии на стороне Хафтара наемники ЧВК Вагнера начали бросать свои позиции.


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