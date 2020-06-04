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Социологи выявили разочарование идейных сторонников российской власти

  • 4.06.2020, 15:55
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Социологи выявили разочарование идейных сторонников российской власти
Фото: Maxim Blinov

Путин потерял последнюю идеологическую опору в обществе

Социологи из независимой исследовательской "Группы Белановского" проанализировали результаты исследований ВЦИОМ, Левада-центра и других организаций и зафиксировали разочарование тех слоев российского общества, которые традиционно были идейными сторонниками президента Владимира Путина, пишет kasparov.ru.

Такой вывод эксперты сделали на основе анализа исследований, проведенных в мае 2020 года. В отчете, опубликованном на сайте Сергея Белановского, сказано о серьезных идеологических изменениях, связанных с разочарованием в действиях российских властей.

Люди, которые прежде называли себя аполитичными, теперь политизируются и высказывают критику в адрес власти. Исследование выявило разочарование идейных сторонников власти.

В отчете сказано: "Чрезвычайно важным электоральным событием является уход от Путина его идейных сторонников, "правых державников". Этот сегмент слабо изучен российской политологией. Тем не менее, несомненно, что ныне входящие в него люди, как и большинство российского населения, критикуют Путина за его слабость и недееспособность. Трудно сказать, поддержит ли этот сегмент современных российских "демократов". Но с уходом в оппозицию этого сегмента Путин потерял последнюю идеологическую опору в обществе".

Значительная часть опрошенных не исключает, что политическая ситуация в стране приведет к массовым протестам — однако многие полагают, что протесты будут относительно мирными.


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