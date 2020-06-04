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В Сети появился видеоролик в поддержку Сергея Тихановского

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  • 4.06.2020, 18:00
  • 5,213
В Сети появился видеоролик в поддержку Сергея Тихановского
Сергей Тихановский
Фото: euroradio

У минчан есть возможность поддержать народного блогера 5 июня.

На легальных пикетах по сбору подписей в адрес Сергея Тихановского звучит много слов поддержки и солидарности.

Вот, что говорили участники акции в Минске:

«Я сюда пришла выразить солидарность с Сергеем Тихановским, которого, по моему мнению, задержали незаконно и удерживают незаконно. В который раз сфабриковали дело на глазах тысячи свидетелей. Меня это возмущает. Я сюда пришла высказать свое мнение и поставить подпись», — рассказала минчанка, которая пришла с плакатом «Свободу Сергею Тихановскому!».

Минчанин пришел на легальный пикет по сбору подписей с плакатом, критикующим госСМИ и надписью «No pasaran». Он рассказал, почему белорусов так возмущает лукашенковская пропаганда:

«Я здесь по такой же проблеме, потому что до ужаса раздражает эта ложь СМИ и то, что говорит Лукашенко. Уже невозможно, дальше некуда».

Напомним, 5 июня в Минске возле ГУМа состоится легальный пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Поддержим Сергея Тихановского.

5 июня, 18:00, Минск, ГУМ


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