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Сейм Польши выразил доверие правительству

  • 4.06.2020, 21:35
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Сейм Польши выразил доверие правительству
Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook

За доверие правительству Моравецкого проголосовали 235 депутатов Сейма, против были 219.

Сейм Польши выразил доверие правительству Матеуша Моравецкого. Об этом сообщается на странице нижней палаты парламента в Facebook.

За доверие правительству проголосовали 235 депутатов Сейма, против были 219 и двое воздержались. Всего в Сейм входит 460 депутатов.

Как сообщает радио RMF24, правительство поддержали все депутаты правящей партии "Право и справедливость". Против выступили большинство депутатов других партий.

"Предоставление сегодня правительству вотума доверия – это основа дальнейшего динамичного развития и проявление доверия к нашей антикризисной политике и здравоохранению. Уверяю вас, что мы будем и дальше вести родину к амбициозным экономическим и социальным целям – этого ждут от нас поляки", – сказал Моравецкий.

В Польше 28 июня пройдут выборы президента. Проведение президентских выборов было запланировано на 10 мая, но в этот день они не состоялись из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим парламент принял закон об особых правилах переизбрания на этих выборах.


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