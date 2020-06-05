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«Дети сходили на экзамены – теперь весь класс стал контактами первого уровня»

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  • 5.06.2020, 18:17
  • 1,291
«Дети сходили на экзамены – теперь весь класс стал контактами первого уровня»

Вспышка Covid-19 произошла в гимназии №1 в Гродно.

- Ребенок учится в гимназии №1 в Гродно в 9 классе, - пишет телеграм-каналу «Баста» житель областного центра. - Большая часть класса сидела на самоизоляции всю четверть. 2 и 4 июня дети сходили на экзамены. Теперь весь класс - контакты первого уровня.

Кстати, а как сдаёт экзамены сын Лукашенко?

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