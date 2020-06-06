Байден заручился необходимыми для выдвижения в президенты США голосами 3 6.06.2020, 18:36

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Он пообещал «каждый день бороться», чтобы одержать верх в президентской гонке.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов делегатов национального съезда Демократической партии, требующееся для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, запланированных на 3 ноября, передает DW.

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020

"Ребята, сегодня вечером мы заручились (голосами. - Ред.) 1991 делегата, необходимыми для победы в номинации от демократов", - написал он в Twitter, добавив, что "будет каждый день бороться", чтобы одержать верх в президентской гонке.

По итогам первичных выборов у Байдена 1993 голоса при необходимом минимуме в 1991.

Официальное выдвижение Байдена кандидатом было практически гарантировано после того, как его основной соперник от демократов, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля объявил о приостановке своей кампании. Официально политик тогда не вышел из гонки - первичные выборы продолжаются с его участием, но без рекламных мероприятий. На итоговый съезд демократов, который должен будет назвать имя претендента на Белый дом, представители Сандерса тоже отправятся. Тем не менее сам сенатор от Вермонта уже 13 апреля заявил о поддержке Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.

Съезд Демпартии, на котором должно пройти официальное выдвижение бывшего вице-президента, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Выборы президента США запланированы на 3 ноября.