«Это не его, а наша страна»5
- 7.06.2020, 13:31
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Пришло время перемен.
Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Прямо сейчас в Минске у входа на Комаровский рынок стоят очереди из желающих поставить подпись за Тихановских.
- Мы пришли поставить подпись за Светлану Тихановскую, потому что в стране должны быть перемены. Пришло время что-то поменять, наводить порядок, а не вечно голосовать за «стабильность», потому что самое стабильное место – на кладбище. Как-то не хочется, чтобы страна оставалась в таком состоянии.
Хватит уже этого беспредела и милицейского, и чиновничьего, и этому вечном у хамству с телевизора. Наверно, этого уже достаточно.
Если раньше мы понимали, что ничего не изменим, то в этот раз надежда появилась. У людей стало появляться чувство необходимости этих перемен. Осознание пришло. Желание «стабильности» оказалось меньше желания перемен.
Это не его страна, а страна граждан, - заявил минчанин на легальном пикете.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.