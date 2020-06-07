«Это не его, а наша страна» 5 7.06.2020, 13:31

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Пришло время перемен.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Прямо сейчас в Минске у входа на Комаровский рынок стоят очереди из желающих поставить подпись за Тихановских.

- Мы пришли поставить подпись за Светлану Тихановскую, потому что в стране должны быть перемены. Пришло время что-то поменять, наводить порядок, а не вечно голосовать за «стабильность», потому что самое стабильное место – на кладбище. Как-то не хочется, чтобы страна оставалась в таком состоянии.

Хватит уже этого беспредела и милицейского, и чиновничьего, и этому вечном у хамству с телевизора. Наверно, этого уже достаточно.

Если раньше мы понимали, что ничего не изменим, то в этот раз надежда появилась. У людей стало появляться чувство необходимости этих перемен. Осознание пришло. Желание «стабильности» оказалось меньше желания перемен.

Это не его страна, а страна граждан, - заявил минчанин на легальном пикете.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.