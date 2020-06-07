Как лукашенковские подонки задерживали лидера оппозиции Павла Северинца 30 7.06.2020, 18:16

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ФОТО: SVABODA.ORG

Люди защищали Павла Северинца.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец был задержан возле дома, где он живет, неизвестными людьми. Политик, который возвращался с пикета на Комаровском рынке, проводили домой сторонники.

Павла Северинца встретили в метро его жена Ольга с сыном Франциском.

Неизвестные напали на него возле дома, где Северинец снимает квартиру. Сторонники политика пытались защитить его от похищения. Неизвестные люди применили против них силу.

Фото задержания политика опубликовало «Радыё Свабода».

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»