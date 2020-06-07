В России главный раввин заразился коронавирусом 7.06.2020, 21:04

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Берл Лазар

Берл Лазар сейчас находится под присмотром медиков.

4 июня главного раввина РФ Берла Лазара госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает "Гордон".

Раввин выступал на онлайн-конференции. Сразу после окончания почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, информирует Московский еврейский общинный центр.

Состояние Берла Лазара не вызывает особых опасений, раввин чувствует себя удовлетворительно.