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В России главный раввин заразился коронавирусом

  • 7.06.2020, 21:04
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В России главный раввин заразился коронавирусом
Берл Лазар

Берл Лазар сейчас находится под присмотром медиков.

4 июня главного раввина РФ Берла Лазара госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщает "Гордон".

Раввин выступал на онлайн-конференции. Сразу после окончания почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, информирует Московский еврейский общинный центр.

Состояние Берла Лазара не вызывает особых опасений, раввин чувствует себя удовлетворительно.


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