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Виктор Бабарико в Могилеве — о том, что нужно менять в первую очередь

  • 8.06.2020, 23:05
  • 3,884
Виктор Бабарико в Могилеве — о том, что нужно менять в первую очередь
фото: babariko.by

Экс-банкир продолжает поездки по регионам.

«Будет у нас независимость — будут и символы, и язык», — цитата может быть неточной, но эти слова принадлежат Василю Быкову, которого я считаю гордостью нации. А что угрожает нашей независимости? Экономическая ситуация. «Давайте отойдем от пропасти потери независимости!» — отметил Виктор Бабарико на встрече в Могилёве во время регионального тура. Читайте основные тезисы выступления.

О двух шагах к эффективному развитию Могилёвской области

Так получилось, что Могилёвская область — один из самых экономически отстающих регионов страны. Есть два основных шага, которые помогут это исправить.

Первый: в регионы нужно передать максимально возможные полномочия по управлению. До какого уровня? Мэры городов и все чиновники предыдущих ступеней должны избираться на местах.

Второй: бюджеты развития региона не должны полностью распределяться из центра. Региональное развитие нужно подкреплять не только передачей полномочий, но и финансированием. А это лучше всего делать по мотивирующему принципу: чем лучше работает регион, тем больше возможностей у него должно быть. Если регион зарабатывает больше, чем планировал, то эти деньги должны оставаться у него.

О том, что нужно исправить в первую очередь

Не я сказал, что у нас (в деревнях) многие семьи не могут кормить детей обедами, поэтому, несмотря на COVID-19, вынуждены отпускать в школы, чтобы государство кормило их там. С моей точки зрения, это дикая система, если после 26 лет семья не может прокормить своего ребёнка. В чём её неправильность?

Единоначалие. В основе (действующей системы — прим.) лежит полное единоначалие, а система разделения властей отвергнута. Но мир доказал, что разделение властей более эффективно, чем централизованное управление.

Несменяемость власти. У людей должно быть право оценивать результаты (работы властей — прим.) за какой-то измеримый период, и при неудовлетворенности ими — менять (власть — прим.). У нас же отмена сменяемости власти хотя бы через каждые два срока приводит к невозможности исправить ошибки. Они длятся и длятся — закон эволюции прерван.

Неправильная структура экономики. Пропорция (форм собственности) должна составлять 70/30 в пользу частного капитала. У нас обратная ситуация, но мы повторяем одно и то же: «Если запугать руководителей, то они будут работать лучше». Не будут! Это видно и по рабовладельческому строю, и по эпохе капитализма: людей нужно мотивировать, а не пугать.

фото: babariko.by

О том, как реформировать любую отрасль экономики

Отправляем наших специалистов, чтобы изучить опыт страны, добившейся успеха в этой сфере, смотрим, что из этого применимо у нас, оцениваем рынки сбыта, составляем дорожную карту, выполняем.

Но опыт других стран переносим при условиях: а) адаптации; б) оценки того, кому нужен наш товар. У нас есть новейший целлюлозно-бумажный комбинат, на котором общая мощность производства намного превышает целесообразную. И постоянные издержки на оборудование делают выпускаемую продукцию «золотой».

фото: babariko.by
фото: babariko.by
фото: babariko.by


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