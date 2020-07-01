Минчанка: Лукашенко должен сидеть в тюрьме пожизненно 16 1.07.2020, 17:49

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Нельзя допустить его к очередному сроку.

Читательница группы «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» рассказала о том, чем закончилось питье воды в «проблемном» районе:

- Здравствуйте! Хочу рассказать, какая история приключилась с отравленной водой. Живу я в районе Каменной Горки. Прихожу на днях домой после 16 часов с работы, набрала воды из фильтрового крана, выпила и всё – ужасное жжение в районе пищевода.

Дети и муж, как оказалось, тоже пили, но у них как-то проще всё прошло.

Вызвала скорую – сказали, что нет свободных мест. А откуда им взяться, когда все на “ковидах”? А всё из-за того, что Лукашенко халатно отнёсся к пандемии.

Нельзя допустить его к правлению еще раз, ни в коем случае. Он только в этом году убил столько человек, что в цивилизованной стране сидел бы тысячу пожизненных сроков.