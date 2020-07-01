Видеофакт: Солидарные с 97% вышли на акцию перед зданием Европарламента
- 1.07.2020, 22:19
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Сегодня в Брюсселе прошла акция солидарности с Беларусью.
Плакаты и баннеры с требованиями прекратить репрессии против белорусов пестрели на английском, русском и белорусском языках.
Участие в акции приняли: председатель делегации по связям с Беларусью в Европарламенте Роберт Бедронь, директор Секретариата Форума гражданского общества Восточного партнерства Наталья Ярошевич, члены Белорусской общины в Бельгии, члены Европейского парламента, их советники и должностные лица.
Видео с митинга прислал читатель сайта Сharter97.org.