Настроение - победить: под какую музыку протестуют в Беларуси 11.07.2020, 9:05

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Фото: «Наша Ніва»

В стране происходит настоящая песенная революция.

Белорусские протесты накануне президентских выборов — не первая попытка смены режима. Но сейчас ситуация в стране другая, это видно и по песням, пишет «Новая газета».

Раньше белорусы сквозь зубы издевались над правителем и отпускали шуточки в его адрес, теперь они устраивают массовые песенные флешмобы и поют протестные гимны.

Настроение совершенно другое: не пострадать за свободу, а выжить и победить.

Вот как выглядит анонс протестной акции из оппозиционного канала «Баста!»: «Друзья, до начала Флешмоба солидарности 15 минут. Чистите кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты. Сегодня в 19.00 мы в восьмой раз выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем «Перемен!», «Стены рухнут», «Уходи!» и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это как минимум 2 минуты».

«Аркадий Коц». Стены рухнут

Главный протестный гимн Болотной — чуть ли не единственная протестная песня тех времен, которую поют до сих пор. Под нее недавно отстояли Шиес и сквер в Екатеринбурге. Правда, в России ее теперь поют чаще в автозаках, чем на площадях, а вот в Беларуси она звучит сейчас из каждого оппозиционного утюга, популярнее песни нет.

Есть еще одна песня «Коца», которая имеет прямое отношение к Беларуси — «Пераможам», версия знаменитой «Венсеремос», записанная при поддержке партии белорусских левых «Справедливый мир». Казалось бы: где Чили, протестующая против Пиночета, а где Беларусь, протестующая против Лукашенко. Разные концы света, да и вообще полвека уже прошло с тех пор. Тем не менее проблемы одни и те же. И даже песня одна.

«Кино». Перемен!

У цоевских «Перемен!» долгая история в белорусском протесте. В 2011-м именно под нее проходили протестные акции. Люди в разных городах страны завели часы в мобильных телефонах на 20.00. Будильник играл «Мы ждем перемен!», это было сигналом. После этого «Перемен!» попала в список песен, которые не должны звучать на Белорусском государственном радио.

Она и не звучит, звучит в других местах: на улицах, из окон, в машинах на протестных флешмобах автомобилистов.

Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин

Этой песней заканчивался последний концерт «Кино» 24 июня 1990 года, ровно 30 лет назад. А через полтора месяца Цоя не стало.

Ни с одной другой песней перестройка не ассоциировалась сильнее, чем с этой. Политический потенциал у «Перемен!» — как у лучших песен протеста. В 2007-м она была использована в предвыборном ролике «Союза правых сил». В 2008-м стала официальным гимном движения «Солидарность». А в конце 2013 года украинская группа С.К.А.Й. записала версию «Перемен!», посвященную событиям на Майдане: «Ми прагнемо змін! І зміни прийдуть!».

TOR Band. Уходи!

Группа «патриотического альтернативного рока», как они сами себя называют, играющая «честное музло». Лицо «революции сознания».

Родом из Рогачева, это маленький городок в Гомельской области по дороге из Могилева в Жлобин. Две их песни стали гимном нынешнего протеста — «Уходи!» и «Мы не народец». По музыке это что-то вроде ВИА 1980-х вперемешку с рэпом. Тексты максимально прямолинейные, но, видимо, сейчас так и надо. «Уходи!»: «Мы устали от тебя, мы не верим твоему слову. Как не можешь ты понять: жить хотим мы по-другому». «Народец»: «Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы беларусы!».

Litesound. Мы героі

Совершенно незнакомое для россиян явление: поп-звезды участвуют в протесте. Таких в Беларуси оказалось, как ни странно, немало. Апогей — группа, представлявшая страну на «Евровидении» в 2012-м, откровенно высказывается о нарушении прав человека и злоупотреблении властью. А потом записывает ту же самую песню, с которой была на EV, на родном языке и выпускает как один из гимнов протеста. В ответ — отмены концертов и выступлений на фестивалях.

«Ляпис Трубецкой». Воины Света

Песня прочно ассоциируется с Майданом, который поддержал Сергей Михалок, хотя и написана раньше. Ее пели добровольцы в АТО, украинские моряки, которых посадили в РФ, но пели и российские оппозиционеры на Пушкинской во время недавних протестов против обнуления.

Всем хочется считать себя воинами света, воинами добра. А между тем песня-то белорусская, хоть и написана по-русски. И мелодика белорусская. Но только сейчас у нее появился белорусский вариант. Очень вовремя.

Сергей Михалок. Фото: РИА Новости

В Минске сейчас почти как в песне:

Бей барабан — пам, пам.

Баррикады, друзья, шум-гам.