Дмитрий Колдун, коронавирус которого «отменил» Минздрав, отправился на самоизоляцию 3 11.07.2020, 18:54

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В соцсети певец рассказал, как себя сейчас чувствует.

11 июля известный артист Дмитрий Колдун опубликовал в Instagram фото с подписью «Мое первое утро дома». В подписи к снимку певец поблагодарил медиков 6 городской клинической больницы Минска, в которой он провел 4 дня, а также тех, кто его поддерживает, пишет kp.by.

«А что с вами было?», - спрашивают в комментариях под постом подписчики.

«Что было, то прошло», - парирует артист.

У себя в stories Дмитрий рассказал, что с ним все нормально, и он находится на самоизоляции.

- Вы, кстати, спрашиваете, почему я должен находиться на самоизоляции, если у меня не подтвердили ковид-инфекцию. Дело в том, что я 4 дня пролежал в отделении с возможно ковид-инфицированными людьми, поэтому я сейчас вынужден посидеть дома, - объяснил артист свое «заточение».

Певец продемонстрировал следы от уколов, которые напоминают ему о нескольких проведенных в больнице днях, и добавил:

- Но я себя чувствую хорошо и ко мне в ближайшее время будут приходить люди, которые будут брать дополнительные исследования, анализы, заборы, мазки и следить за моим состоянием. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и мы скоро увидимся.