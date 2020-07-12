Билл Гейтс рассказал, кто первым получит вакцину от COVID-19 4 12.07.2020, 16:12

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Билл Гейтс

Основатель Microsoft обратился к мировым лидерам.

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что если вакцина от коронавируса будет готова, прежде всего ее должны получить страны, которые наиболее в этом нуждаются, сообщает «Голос Америки».

«Если мы просто отдадим лекарства и вакцину тому, кто больше платит, вместо людей и территорий, которые нуждаются в них больше всего, мы будем иметь еще более продолжительную, несправедливую и смертоносную пандемию», – заявил Гейтс во время виртуальной конференции на тему COVID-19.

Основатель Microsoft добавил, что мировые лидеры должны принимать решения, исходя из соображений справедливости, а не рыночных интересов.

Сейчас во многих странах продолжается разработка вакцин и испытания лекарств от COVID-19. Ранее директор института инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что надеется до конца года получить несколько успешных американских вакцин.

Немецкая компания BioNTech 10 июля заявила, что надеется до конца декабря выработать и предоставить не менее 100 тыс. доз вакцины, а к концу 2021 года – не менее 1,2 млрд доз.

Кроме этого, биотехнологическая компания Gilead Sciences заявила, что, согласно испытаниям, ремдесивир (пока единственное утвержденное лекарство от симптомов COVID-19) является эффективным и уменьшает смертность среди особо сложных пациентов на 62%.

На эти новости положительно отреагировали фондовые рынки США. Индекс Доу Джонса подскочил на 394 пункта, или на 1,4%.

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.