Латвия может пересмотреть выдачу виз гражданам Беларуси из-за Covid-19 13.07.2020, 10:58

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В Беларуси слишком высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

В России и Беларуси высокий уровень заболеваемости Covid-19, поэтому Латвия может пересмотреть выдачу виз гражданам этих стран. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, передает rus.delfi.lv.

Сейчас визы выдаются в основном тем, кто едет на похороны или лечение, дальнобойщикам и морякам. Во вторник, 14 июля, состоится заседание Кабмина, на котором правила могут быть ужесточены.

Винькеле также признала, что в аэропорту мало тестируют на коронавирус — но, по ее словам, нужно оценивать необходимость держать в аэропорту целую бригаду Неотложной медицинской помощи "ради десятка пассажиров". Возможно, предполагает она, есть смысл открыть там пункт приема анализов частной лаборатории.

На прошлой неделе министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пожаловался на иностранных граждан с видом на жительство, которых впускают в Латвию свободно, и неясно, соблюдают ли они самоизоляцию. Систему ВНЖ, по его словам, возможно, стоит пересмотреть.