«Вы даже не представляете, как люди смеются над этим трехпроценым» 9 13.07.2020, 16:31

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ФОТО: svaboda.org

Лукашенко уже никто не воспринимает всерьез.

"Вы даже не представляете, как люди смеются над этим трёхпроценым дурачком и тем, что он говорит, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Он думает, что в его "сливы секретной информации о рейтинге" и новые обещания кто-то верит. Такое ощущение, что его советники каждое утро начинают доклад ему со слов "народ вас очень любит и ценит".

Лукашенковская статистика нам рассказывает о его фантастическом рейтинге, при этом надписи “3%”, ”Стоп таракан” и прочие уже не просто на каждой Табакерке, они - в каждом лифте страны.

"Вы верите, что у действующего президента рейтинг 3%?" Не просто верим, а знаем. Да и ты сам, Саша, ежедневно это подтверждаешь. Будь у тебя хоть чуть повыше, разве стал бы ты сажать Бабарико и Тихановского, разве откладывал бы ты дату регистрации кандидатов в президенты, разве устраивал бы истерику по поводу и без.

Саша, ты клоун и трус, который боится даже собственной тени. Представляю, какие кошмары тебя мучают по ночам. Ждать осталось недолго, некоторые из них уже начинают сбываться".

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