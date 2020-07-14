Ученые выявили связь между длинной пальцев и доходом человека 5 14.07.2020, 10:30

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В эксперименте приняли участие 15 тысяч мужчин и женщин.

Ученые из Великобритании во время нового исследования выявили зависимость доходов человека от длины пальцев. В Великобритании провели эксперимент с участием 15 тысяч человек. Во время исследования учёные разузнавали у испытуемых подробности жизни, информацию о материальном положении и измеряли длину их конечностей. В результате эксперты выявили некую закономерность, пишет lenta.ua.

Как правило, женщины, у которых указательный палец короче безымянного, имеют больший доход. У мужчин же обнаружена обратная зависимость. Ученые связывают это с уровнем тестостерона. При большом количестве мужского полового гормона у человека вырастают более крупные конечности, включая и пальцы. Обратный случай свидетельствует о низком уровне тестостерона.

По этому показателю выявляют не только склонность к накапливанию богатства, но и предрасположенность к однополым сексуальным связям. Разница в длине указательного и безымянного пальцев у женщин свидетельствует о возможной тяге к романтическим отношениям с девушками. У мужчин подобной зависимости не выявили. Кроме того, люди с указательным пальцем длиннее безымянного не достигают успехов в спорте, но хорошо справляются с заданиями на вербальную память.