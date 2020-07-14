«Это только начало»: как Кремль напоролся на хабаровский бунт 14.07.2020, 11:23

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Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Региональные элиты в РФ будут продолжать дистанцироваться от Путина.

Эксперты «БИЗНЕС Online» о шествии десятков тысяч несогласных с преследованием Фургала. Это только начало новой региональной вольницы?

«Они себя ощущают «страной в стране», — так описывают политологи истинные причины взрыва недовольства в Хабаровском крае после ареста Сергея Фургала. О том, чем грозит бунт Трутневу, который упрекал «народного губернатора» в рейтинге выше, чем у Путина, и в чем главная дальневосточная ошибка Кремля, — в материале «БИЗНЕС Online».

«Я/МЫ ФУРГАЛ»

«Хабаровск молчать не будет!» — под такими лозунгами прошли выходные в Хабаровске, где на улицы города вышло рекордное за новейшую историю число жителей, возмущенных арестом губернатора края Сергея Фургала. По различным оценкам, в протестных акциях принимали участие от 10 тыс. до 35 тыс. человек (по некоторым данным, и все 60 тыс.). Митинги прошли не только в столице края, но также и в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и других городах.

В минувшую пятницу в Москве суд арестовал губернатора Хабаровского края, задержанного по обвинению в убийствах и покушениях на убийства в период 2004–2005 годов ряда предпринимателей. Сразу после этого, в субботу, стартовала акция протеста в поддержку Фургала. Сначала появилась петиция, под которой на сегодняшний день уже подписались почти 50 тыс. человек. Но этого было мало, люди вышли на улицы с плакатами вроде «Фургал — наш выбор!», «Свободу Фургалу», «Я/Мы Фургал», «Путина — долой», «Мы есть власть!» и т. д. Шествие прошло от площади Ленина к Комсомольской площади, а потом к площади Славы. Самая нехарактерная деталь — не имелось ни одного задержания полицией, несмотря на то что шествие не было официально санкционировано. В местном МВД заявляли о причастности к организации протестов «команды Фургала», федеральное же ЛДПР от акции открестилось. Отметим, что глава пресс-службы губернатора Надежда Томченко вела трансляцию шествия в поддержку Сергея Ивановича в его «Инстаграме».

Накануне митинги продолжились. Сначала люди собирались в полдень, потом еще вечером. И третье шествие возле здания правительства ознаменовалось первыми задержаниями. Сотрудники полиции повязали по меньшей мере четверых (из нескольких тысяч участников), один из которых был в нетрезвом виде. Правительство Хабаровского края предостерегает жителей, что акции незаконны, а также указывает на высокий риск заразиться коронавирусом.

Сегодня, по информации источника «Коммерсанта», в Хабаровск прибыл замглавы правительства РФ и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который якобы провел совещание с силовиками и должностными лицами краевого правительства. По непроверенным данным «Коммерсанта», Трутнев отчитал чиновников за то, что они допустили протестные акции, и потребовал немедленно их прекратить. Отмечается, что встречи он проводил в Доме приемов, аккурат когда за окнами проходил митинг. К собравшимися полпред в ДФО не вышел. «Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями и может искать компромиссов с местными», — отмечает источник «Коммерсанта».

При этом в соцсетях активно обсуждают опубликованную еще в прошлом году аудиозапись разговора Фургала с Трутневым, где полпред упрекает губернатора в том, что «его рейтинг растет, а президента — падает». Тот пытается оправдаться, перекладывая «вину» на неких приезжих из Москвы.

НЕ ПОДЕЛИЛИ ЧЕРМЕТ

Напомним, губернатора Хабаровского края задержали 9 июля сотрудники следственного комитета. СКР заподозрил его в серии заказных убийств. Помимо него, по делу проходят еще четверо активных участников ОПГ.

«В деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м, а также о покушении на амурского бизнесмена Александра Смольского.

В 2004 году Фургал и его партнеры спорили с Зорей за корпус завода ЖБИ, который суд оставил за последним. После этого в бизнесмена выстрелили 8 раз, а в квартире Зори нашли предсмертное письмо, где он просил винить в своей гибели руководство ООО «Миф-Хабаровск», которое принадлежало как раз Мистрюкову, Фургалу и Булатову. Двое последних впоследствии рассорились, и в 2005 году при странных обстоятельствах Булатова расстреляли. Другой эпизод, по всей видимости, связан с убийством некоего Сандалова, укравшего металлолом с одного из предприятий Фургала. Как рассказывает «Новая газета», мужчину застрелил из ружья личный водитель будущего губернатора.

Сергея Ивановича сдали задержанные в 2019 году члены ОПГ, заявил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией. «Дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора он, предположительно, начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство бизнесменов, которые были ущемлены в правах. В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства Зори в начале 2000-х», — сказал собеседник агентства. К слову, третьего партнера Фургала, оставшегося в живых, Мистрюкова, «закрыли» еще прошлой осенью в Лефортово, где, не исключено, он и дал показания на своего прошлого компаньона.

Из-за внезапного задержания Фургал не успел назначить временно исполняющего обязанности. В день задержания возле собственного дома губернатора этапировали в Москву. Источники «Ъ» утверждают, что Кремль рассматривает пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, замгубернатора Хабаровского края Юрий Золочевский и бывший заместитель председателя правительства региона Андрей Базилевский.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«МЕСТЬ — БЛЮДО, КОТОРОЕ НАДО ПОДАВАТЬ ХОЛОДНЫМ, А В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЕГО ПОДАЛИ ГОРЯЧИМ»

Опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты объясняют небывалый всплеск гражданской активности на Дальнем Востоке назревшим недовольством федеральной властью.

Константин Калачев — руководитель политической экспертной группы, политолог:

— Я бы сказал, что митинги в Хабаровске вызваны совокупностью причин. И даже скорее антипатией не к Кремлю, а к Москве. Антимосковские настроения там видны хорошо, ведь все-таки Кремль и Москва — это не совсем синонимы. Я довольно часто общался с хабаровчанами, которые высказывают свои претензии к федеральному центру именно как к Москве. Не случайно на Дальнем Востоке даже говорят: «Там, у вас в России». Они себя ощущают «страной в стране», и, в общем, это не только Кремль. Конечно, к Фургалу симпатии есть, и они ярко выраженные. Более того, мои хабаровские друзья еще год назад говорили, что работать им не дают, федеральный центр постоянно вставляет Фургалу палки в колеса и что будет хорошо, если его не закроют, не посадят. «Но мы и к этому готовы и, если что, будем протестовать. И вот это все сейчас и реализуется», — отмечали они.

А в чем была допущена ошибка Кремля… Я думаю, что можно было распрощаться с ним как-то иначе, а уж потом возбуждать дела — наверное, так. Фургал — человек системный. Если бы его попросили уйти в отставку, он бы так и сделал, но нашли самый прямолинейный, прямой и короткий путь, который оказался не самым эффективным. Более того, время было выбрано таким образом, что все это выглядит как политическая месть. Но месть — блюдо, которое надо подавать холодным, а в данном случае его подали горячим. Все это произошло после голосования по поправкам в Конституцию. Получается, что Фургалу как бы мстят и за результаты прошлогодних выборов губернатора, когда ЛДПР просто «вынесла» «Единую Россию», и за результаты 2020-го, когда Хабаровский край по явке показал 83-е место в России, а по голосованию за поправки — 80-е.

Алексей Мухин — генеральный директор центра политической информации:

— Я думаю, что эти митинги вызваны не симпатией к Фургалу и не антипатией к Кремлю. Считаю, что речь идет об обычной в криминальной среде практике, когда с целью добиться чего-то от администрации так называемые блатные начинают тюремный бунт. Внешне эти два события совершенно не связаны, но все всё понимают. Ситуация в Хабаровске с господином Фургалом очень специфическая. Дело в том, что впервые главе региона предъявлены столь серьезные обвинения в организации заказных убийств. Казалось бы, население должно с пониманием отнестись к антикриминальным усилиям властей, но, к сожалению, не без помощи действующей пока администрации были организованы подобного рода мероприятия, связанные с попытками оказать моральное прежде всего давление [на правоохранительные органы и следствие]. Именно поэтому я провел такие параллели. На первый взгляд они довольно специфические, но с учетом бэкграунда самого господина Фургала — вполне оправданные.

Дальневосточные регионы в этом смысле очень специфичны с точки зрения восприятия инициатив федерального центра и очень часто воспринимают себя как нечто отдельно стоящее. И такой ситуативный сепаратизм в значительной степени развивается и поддерживается, к сожалению, криминальными элементами. Дальний Восток — это особая атмосфера, особая ситуация. Криминальный мир там, к сожалению, весьма развит и очень сильно влияет на нормальную, гражданскую жизнь людей. В данном случае мы столкнулись именно с этим проявлением криминального мира, который пытается влиять на гражданскую администрацию. Мало кто это осознает, многие в такое просто не верят, но факт остается фактом: подобного рода методики используются в криминальном мире для того, чтобы добиться своего. Как правило, защиты своих, причастных, к которым применяются специальные меры.

Как станут развиваться обстоятельства в дальнейшем? Все будет зависеть от того, насколько далеко готовы пойти представители администрации Фургала, насколько полно и глубоко они намерены задействовать эти механизмы.

Павел Салин — директор центра политологических исследований Финансового университета:

— Это митинги не в защиту Фургала — человека, который с высокой долей вероятности окажется преступником, а в защиту своего выбора, который они сделали в 2018 году. По воле Кремля таковым оказался Фургал, ведь люди тогда выбирали из того, что им предлагали в администрации президента. Сергей Иванович занял должность в рамках протестного голосования, хотя Кремль рассчитывал на Шпорта (Вячеслав Шпорт — бывший губернатор Хабаровского края, проигравший выборы Фургалу, — прим. ред.).

Люди недовольны тем, что федеральный центр в одностороннем порядке нанес удар по их выбору. Это очень важный психологический момент, как при голосовании по поправкам: если человек придет и проголосует против, то потом у него будет потребность публично защищать свою позицию и окажется снята часть барьеров, страхов. То же самое сейчас в Хабаровском крае: люди понимают, что Фургал не ангел, но они в 2018 году голосовали против кандидата Москвы. В 2015–2016-х арестовывали кремлевских губернаторов, их фактически назначали, они не олицетворяли собой на местах выбор населения, а Фургал при всех его имиджевых и уголовных недостатках олицетворяет выбор населения. И сейчас люди защищают не его, а себя, свой выбор, поэтому ситуация отличается от прошлых арестов.

Ошибка тут, конечно, есть, неправильно была просчитана ситуация, как в случае с Голуновым или выборами в Москве, но первая не приведет к другим ошибкам, потому что, судя по тактике властей, те понимают, что протест со временем рассосется, а потом они задавят часть активных протестующих.

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

«Я бы сказал, что митинги в Хабаровске вызваны совокупностью причин. И даже скорее не антипатией к Кремлю, а антипатией к Москве. Антимосковские настроения там видны хорошо»

«Я бы сказал, что митинги в Хабаровске вызваны совокупностью причин. И даже скорее антипатией не к Кремлю, а к Москве. Антимосковские настроения там видны хорошо»

«В КРЕМЛЕ ПОСЧИТАЛИ, ЧТО ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ, И РЕШИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРОЩЕ»

Сергей Сергеев — профессор КФУ, доктор политических наук:

— Связаны ли митинги в Хабаровске с симпатией к Фургалу или антипатией к Кремлю? Я думаю, что так резко ставить вопрос нельзя. Наверное, в какой-то степени и то и другое: есть и определенная симпатия к Фургалу, поскольку он действительно был избран, хоть и «вопреки», и имеется определенная антипатия к Кремлю: «Москва, не вмешивайся в наши дела и не трогай губернатора, избранного нами, каким бы он ни был».

А в чем была ошибка Кремля?.. Возможно, она допущена в самом создании дела. Обстоятельства последнего, то, что об убийствах вспомнили через 15 лет, вызывают определенное сомнение. Конечно, бывают дела, которые раскрываются через 15–20 лет, но Фургал все-таки не вчера появился на политическом небосклоне. Он был депутатом Госдумы, депутатом Законодательного Собрания края. В общем-то, такие люди, как правило, «просвечены» соответствующими правоохранительными органами вдоль и поперек. Либо плохо искали и плохо просвечивали, либо компрометирующие сведения собирались в определенную папочку и лежали до поры до времени, либо дело вообще наспех сшито, а показания получены у каких-то свидетелей или уголовников под давлением, для того чтобы Фургала не просто скомпрометировать, а убрать. Что-то одно из трех. В любом случае и Москва, и правоохранительные органы здесь выглядят не в лучшем свете. Люди это понимают. Даже если особой любви к Фургалу у них нет, они сильно раздражены всеми этими обстоятельствами, тем, что до определенного момента он был «хороший-хороший», а сейчас стал «плохой».

А в действительности, я думаю, просто после этих антикоронавирусных мероприятий появилось такое поспешное утверждение, что в России стихийно начинает возрождаться федерализм, поскольку Путин передал определенные меры на усмотрение губернаторов. Это было, конечно, поспешное наблюдение. Несомненно, Москва ничего из своих рук не упустит, во всяком случае надолго. Вот и сейчас нужно было показать, кто в доме хозяин. А кого взять? Верного единоросса, который исполняет все от и до? Думаю, что Фургала выбрали потому, что он из ЛДПР, что достаточно чужой. Вот на его примере и нужно было провести «торжественную порку».

Фото: khabkrai.ru

Дмитрий Орешкин — независимый политолог:

— Фургал — это далеко не образец позитивного поведения и, в общем, не очень эффективный губернатор, но при этом он все же пытался что-то делать для населения, а не только для вертикали власти. Именно такое и противоречит системе централизации: когда губернатор в первую очередь обязан отчитаться за централизованные поставки, а уже во вторую очередь пусть разбирается с местным населением. Главное, чтобы оно было под контролем, а регион выполнял спущенные сверху нормативы. В данном случае Фургал не выполнил нормативов в сфере голосования по поправкам. Явка у него составила 44 процента, а за проголосовали 62 процента. Это как раз тот результат, который показал Сергей Шпилькин на своей модели с очищенными от приписок данными. Такие результаты были бы по всей России, если бы власти не приписали 20–25 миллионов голосов. Для Кремля это была пощечина, но дело не только в подобном. Фургал поменял приоритеты на своей территории, он занимался регионом в первую очередь, а Кремлем — во вторую. С точки зрения Кремля, надо было наоборот. Это еще советская модель: сначала выполнить план поставок, а потом уже все остальное. Фургал пытался вести себя как нормальный американский или европейский территориальный менеджер, который занимается в первую очередь проблемами своей территории. Кроме того, два года назад Сергей Иванович нарушил кремлевские правила игры. Он должен был выйти на выборы, сыграть номинального оппонента, а в нужный момент свернуть знамена и уступить кандидату от «Единой России». Фургал подобного делать не стал, он почувствовал поддержку населения и решил сыграть в политику. В Кремле этого не забыли. Сергея Ивановича нужно было вежливо повысить до начальника какого-нибудь международного олимпийского комитета, вырвав оттуда, а на его место поставить какого-нибудь Дегтярева, но в Кремле посчитали, что все под контролем, сами поверили в свои нарисованные цифры поддержки и решили действовать проще.

Фургала люди выбрали сами, он для населения свой губернатор. Он признак и символ, если хотите, их человеческого достоинства, потому они вышли на митинг. Хотя я бы не стал преувеличивать стихийность последнего. У Фургала была собственная команда, которая, конечно, использовала свои ресурсы, чтобы организовать протест. Почему полиция молчала? Потому что она также принадлежит к региональным элитам. Начальники полиции тоже понимают, что если придет новый человек, то он и их карьеры может изменить.

Кроме того, здесь велика роль и традиционной дальневосточной неприязни к Кремлю, который они путают с Москвой. Москва далекая чужая, богатая и так далее. Дальний Восток в России — это примерно то же самое, что для Америки Дикий Запад. Там гораздо более свободолюбивые люди, сформированные из тех, кто туда был сослан, отчасти потомки уголовников, отчасти искатели приключений. Публика на Дальнем Востоке всегда была несколько более лихая, она не любила дирижистского подхода, поэтому там всегда было в среднем на 5 процентов голосов больше за оппозицию, за ЛДПР и так далее.

Местные элиты никуда не денутся и договорятся с федеральными. Главная проблема России — это соотношение между центральными и региональными элитами. Поэтому Сталин систематически репрессировал региональные элиты, сажал туда свежих людей, а через пять лет снова ставил другого. Для страны это разрушающая технология, но укрепляющая власть. Ведь если региональным элитам начинают давать дышать, то начинаются трения. Во времена Медведева региональных тяжеловесов вежливо, откупившись, надавав в дорогу кучу пряников, все-таки вырвали из своей среды и поставили более зависимых, более податливых людей, но это было сделано аккуратно, никому не перерезали глотку.

Сейчас у Кремля начинается новая волна проблем с региональными элитами, потому что требуют от них много, а дают мало. Когда экономика росла, они были готовы отдать свои права за часть от доходов растущей нефтяной экономики. Сейчас она скрипит, денег мало, регионы снова начинают проявлять недовольство. Это только начало. Но подобное не крушение, не катастрофа для режима, а первый кризис.