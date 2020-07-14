Будем молчать или бороться за своих лидеров? 15 14.07.2020, 15:43

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ФОТО: TUT.BY

Новости из ермошинского цирка не удивили.

Утремся или ответим? Будем молчать или бороться за своих лидеров? Сделаем вид, что ничего страшного не произошло или потребуем честных выборов и регистрации самого популярного кандидата в президенты? Такие вопросы задает читатель Telegram-канала «Баста!» из Минска:

- Новости из ермошинского цирка не удивили. Сегодня плюнули в лицо не только почти 400 тысячам белорусов, которые поставили подписи за Виктора Бабарико. Плюнули в лицо нам всем – всем, кто хотел честных выборов.

Даже изолированный, брошенный в тюрьму Виктор Бабарико, который из-за решетки никак не сможет вести полноценную агитационную кампанию, оказался настолько опасен Саши, что трусливый трехпроцентный дед отказал ему в праве быть кандидатом в президенты. Сначала провернули финт с арестом Сергея Тихановского, чтобы не допустить его выдвижения. Теперь борщеварка взяла на себя функцию прокурора в зале суда, зачитала с бумажки чушь, в которую не верит никто.

Теперь только от нас зависит – утремся или ответим, будем молчать или бороться за своих лидеров, сделаем вид, что ничего страшного не произошло или потребуем честных выборов и регистрации самого популярного кандидата в президенты.

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