Фотофакт: Сотни минчан стоят на площади Победы 14.07.2020, 20:58

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Стихийные акции проходят по всему Минску.

Cегодня ЦИК не зарегистрировал популярных соперников Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Известный блогер NEXTA выступил с призывом протестовать против решения властей и в 19:00 выйти на центральные улицы белорусских городов. Крупнейшие Telegram-каналы Беларуси поддержали эту акцию.

В 19:00 белорусы вышли на протест в Минске и в других городах Беларуси. Люди собираются на районах и на центральных улицах. На площади Победы собрались сотни людей.

Фото опубликовал телеграм-канал МКБ.