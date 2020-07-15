Ученые вычислили настоящий возраст Луны 15.07.2020, 8:49

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иллюстрационное фото charter97.org

Спутник Земли появился совсем не так, как считалось раньше.

Специалисты из Университета Мюнстера сообщили о раскрытии загадки возникновения Луны, пишет lenta.ua.

В соответствии с новой информацией, спутник Земли появился приблизительно 4,425 млрд лет назад. В отношении раскрытия тайны о периоде появления Луны в статье указывается, что за счет проведения моделирования выяснился факт столкновения молодой Земли с протопланетой после примерно 140 млн лет с момента рождения Солнечной системы. На тот момент уже произошло накопление тяжелых металлических элементов для формирования никеле-железного ядра в окружении толстой мантии из силикатных пород. Сами вещества разогревались вследствие распада элементов высокой атомарной массы, что привело к окончательному отделению металлов и силикатов за срок в десятки миллионов лет.

На соответствующей стадии Земля столкнулась с Тейей, размеры которой были сопоставимы с Марсом, что привело к выбросу в космическое пространство большого количества материи для формирования спутника за срок в несколько тысяч лет. Вдобавок, на Земле и Луне появились магматические океаны. На лунной поверхности раскаленные вещества гораздо быстрее остывали, формируя корку, которая затормозила последующее охлаждение магмы.

Исследователи сообщают, что на реализацию соответствующих процессов ушло около 200 млн лет, а не 350 млн лет по ранним оценкам. Ученые изучили изменение состава остывающей магмы и сопоставили его с фактическим содержимым пород на Луне. Это помогло проследить эволюцию раскалённого океана материи до момента его непосредственного появления.

Как оказалось, период появления Луны соответствует периоду формирования металлического ядра Земли, вычисленному благодаря уран-свинцовому методу.