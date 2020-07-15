Протестующие в Иерусалиме и Тель-Авиве потребовали отставки Нетаньяху 15.07.2020, 9:38

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Архивное фото: Miriam Alster/Flash90

Демонстрации прошли при свете факелов.

Несколько тысяч протестующих вечером во вторник, 14 июля, собрались у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме с требованием отставки 70-летнего главы кабмина, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщил израильский общественный телеканал Kan, передает dw.com.

Как видно на кадрах, показанных в его эфире, демонстранты взяли с собой самодельные факелы и попытались снести полицейские заграждения. Они, в частности, поставили под сомнение эффективность усилий кабинета по противодействию пандемии в условиях растущего числа инфицированных. Ряд митингующих обвиняет власти в слишком поспешном снятии ограничений и плохой подготовке к возможной второй волне эпидемии COVID-19. Кроме того, собравшиеся недовольны переносом судебного процесса над Нетаньяху. Первое заседание должно было состояться еще весной, однако из-за пандемии оно несколько раз откладывалось. Полиция у резиденции премьера применила водометы для разгона митингующих.

По данным онлайн-газеты The Times of Israel, сотни протестующих собрались также в центре Тель-Авива на Бульваре Ротшильда.

Три дела в отношении Нетаньяху

Свыше трех лет длилось расследование израильской полиции, по итогам которого генеральный прокурор страны Авихай Мандельблит предъявил обвинения Нетаньяху по трем разным делам: "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000". По так называемому "делу 1000" Биньямина Нетаньяху обвиняют в том, что он на протяжении многих лет получал дорогие подарки, в том числе от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийского миллиардера Джеймса Пакера. Жена и сын Нетаньяху, согласно обвинению, также получали дорогие подарки: сигары, шампанское, драгоценности, авиабилеты - все это потянуло на общую сумму около 230 тысяч евро.

В "деле 2000", как и в предыдущем, по мнению обвинения, есть признаки мошенничества и злоупотреблении доверием со стороны премьера. Согласно материалам расследования, Нетаньяху договорился с учредителем израильской газеты Jedinot Achronot Арноном Мозесом о том, чтобы это ежедневное издание давало информацию в его пользу. Защита премьера отвергает данное обвинение, указывая на то, что такой цели не существовало.

В "деле 4000" речь идет о так называемом quid pro quo - договоренности об оказании взаимных услуг между Нетаньяху и медиамагнатом Шаулем Эловичем, тогдашним акционером крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля "Безек". В рамках этого дела премьер-министра обвиняют в том, что он, будучи министром связи, оказывал правовую поддержку и продвигал интересы "Безека". А в обмен Нетаньяху якобы неоднократно мог вмешиваться в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на освещение им событий. В этом случае премьера обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.