В Санкт-Петербурге и Москве начались протесты 4 15.07.2020, 21:19

6,105

На акции протеста в Санкт-Петербурге

фото: dw/v.izotov

Люди протестуют против обнуления Путина.

В Санкт-Петербурге и Москве в среду, 15 июля, прошли массовые акции протеста против поправок к Конституции России, которые позволяют действующему президенту Владимиру Путину оставаться на посту главы государства еще два срока. Участники акций, организованных движением "Нет", собрались в центре обоих городов, чтобы выразить недовольство сфабрикованными, по их мнению, итогами недавнего голосования по внесению поправок к Конституции и собрать подписи в поддержку кампании по оспариванию итогов плебисцита.

Акция в Санкт-Петербурге

Как передает корреспондент DW, в Петербурге очередь к сборщикам подписей растянулась вдоль Невского проспекта на сотни метров. Организаторы заявили о намерении собирать подписи до "последнего клиента". Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась. Наш корреспондент сообщил о задержании гражданской активистки Ольги Смирновой, но ей вменяется в вину участие в одной из предыдущих несогласованных акций.

Акция в Москве

В Москве несколько сот человек собрались возле памятника Пушкину. По сообщению корреспондента DW, люди скандировали "Россия без Путина", "Путин - вор", "Москва - выходи" и "Хабаровск - мы с тобой". Участники акции также требовали освобождения политзаключенных. Полиция не вмешивалась в происходящее.