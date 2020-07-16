Позор белорусской «минималки» 3 Денис Лавникевич

16.07.2020, 10:32

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Фото: tut.by

Перед соседями стыдно.

Вы знали, что минимальная зарплата в Беларуси уже ниже, чем в Украине? Вообще, Украина, несмотря на войну и чехарду во власти, уже по многим экономическим параметрам обгоняет Беларусь. А другие соседи и вовсе ушли далеко вперед.

Зависть «Социального государства»

Мы будем говорить о белорусской «минималке», но разговор начнем с Украины. И не только потому что автор этих строк находится в Киеве, но еще и потому, что наши страны сейчас по уровню жизни, доходам населения и ценам, пожалуй, наиболее близки. Ну а еще - потому что и в Беларуси, и в Украине распространено мнение, что украинцы живут хуже белорусов.

27 июня пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о задаче, поставленной Владимиром Зеленским Кабмину: повысить в стране уровень минимальной заработной платы. «Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», - цитирует президента пресс-служба.

Также в сообщении отмечалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко уже проработали вопрос повышения «минималки» и произвели соответствующие расчеты. Приведен и предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату.

1 сентября 2020г. она будет увеличена с нынешних UAH4723 (BYN424,3) до UAH5000 (BYN449), 1 января 2021г. - до UAH6000 (BYN539), а 1 июля 2021г. - до UAH6500 (BYN584).

В 2019г. минимальная заработная плата в Украине составляла UAH4173. 1 января нынешнего года ее повысили на 13,2% до UAH4723 согласно вступившему в силу закону «О Государственном бюджете на 2020г.»; в почасовом эквиваленте «минималка» составляет UAH28,31. Тогда же на UAH174 был поднят прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц: с 1 января он составляет UAH2027. От уровня прожиточного минимума зависит, в частности, размер максимального пособия по безработице.

После 2000г. был только один год, когда в Украине не повышалась минимальная зарплата - 2001-й. В 2005-м и 2007-м ее повышали четыре раза, а в 2009-м, 2010-м и 2012-м - и вовсе по пять раз на год. За 20 лет минимальная зарплата в Украине выросла с UAH90 до UAH4723.

По мнению экспертов, повышение минимальной зарплаты - это решение, которое однозначно пойдет на пользу экономике. Во-первых, оно позволит вывести некоторую часть доходов из тени, во вторых - нормализовать поступление налогов в казну.

В реальности уровень жизни человека мало зависит от минимальной зарплаты, он определяется средней зарплатой - а она в Украине давно превысила UAH10 тыс. на руки (BYN898 после уплаты налогов). Минимальная зарплата у наших южных соседей определяет уровень доходов госслужащих и работников госпредприятий, им это повышение действительно поможет. Но основная задача правительства - вывести зарплату из тени, чтобы та часть, которая выплачивается в конвертах, сокращалась относительно официальной. Это положительно повлияет на уровень доходов бюджета и Пенсионного фонда.

«Нынешнее повышение - однозначно положительный факт, но это запоздалая реакция на провал доходов бюджета. Минимальная зарплата - это индикатор уровня теневой экономики. Сегодня на рынке менее, чем за UAH8-10 тыс., вы работника не найдете, - сказал «БелГазете» экс-министр труда и социальной защиты Украины Андрей Рева. - Т.е. повышение минималки - это приближение ее к реальной стоимости самого дешевого труда, и на сумму этого повышения экономика и выйдет из тени».

Сравним с зарубежьем

При намного более высоких потребительских ценах, чем в Украине, минимальная зарплата в Беларуси составляет BYN375 - ощутимо меньше, чем в Украине.

В России в 2020г. федеральный МРОТ равен RUB12130, причем на руки работник получит на 13% меньше (минус налог на доходы физических лиц). RUB12130 эквивалентны BYN414,7; без 13% НДФЛ минималка в РФ составит RUB10553, или BYN360,8.

Минимальная зарплата в Польше с 2020г. составляет PZL2600 (BYN1571), или PZL1870 после уплаты налогов (BYN1130 на руки).

Латвия: EUR430 на руки после уплаты налогов. Но ЕС требует повысить «минималку» в этом либо следующем году до EUR500.

Литва: «минималка» после вычета налогов - EUR432,18. Даже пересчитывать в белорусские рубли не хочется, чтобы не портить себе настроение.

Минимальная зарплата в Молдове в 2020г. составляет MDL2185, или BYN305. Получается, молдаване - единственные в нашем регионе, у кого минимальная зарплата ниже, чем в Беларуси.

Кстати, сопоставление цен - хороший способ сравнить реальный, а не абсолютный размер минимальных зарплат. В январе нынешнего года исследовательское агентство Picodi.com сравнило минимальные зарплаты в разных странах. Точнее, его аналитики решили сопоставить цены продуктов питания с минимальной зарплатой. Созданная для этого исследования продовольственная корзина состоит из восьми позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хотя список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру.

В начале 2020г. список продуктов выглядел следующим образом: молоко (10 л), хлеб (10 буханок), рис (1,5 кг), яйца (20 шт.), сыр (1 кг), мясо (6 кг), фрукты (6 кг), овощи (8 кг).

Также аналитики сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий «минималку». Наиболее выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате оказалось в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% местной «минималки».

В этом рейтинге Украина заняла 40-е место. Позади нее расположились Беларусь (42), Россия (44) и Молдова (45).

По расчетам аналитиков агентства, в Украине стоимость минимальной продовольственной корзины равна 42,1% минимальной зарплаты. Такая же корзина в прошлом году составляла 45,4% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост зарплат в Украине опередил рост цен.

А вот белорусам за скромную корзину продуктов придется отдать 43,9% минималки; россиянам - 44,8%. Зато полякам - 15,5%, литовцам - 17,7%, латышам - 25,6%.

Высокая «минималка» не всегда во благо

С одной стороны, власти преследуют, по их словам, благую цель - обеспечить украинцев достойным уровнем оплаты труда. Но с другой, это может весьма болезненно ударить по бизнесу, считают эксперты. Повышение уровня минимальной заработной платы загонит предпринимателей в еще большую тень.

Речь тут об Украине, но и Беларуси стоит учесть, как работают эти экономические механизмы. Неоправданно высокое и резкое поднятие «минималки» может привести к:

- повышению налоговой нагрузки на малого работодателя или предпринимателя;

- необходимости освобождения части персонала или их перевода на частичную занятость, в худшем случае - переход на неформальную занятость;

- снижению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса как по отношению к крупным компаниям, так и к альтернативной импортной продукции;

- увеличению социальной напряженности в стране.

Для самих же работников повышение минимальной заработной платы - палка о двух концах. С одной стороны, это большая часть «белой» зарплаты, а значит, больше обеспечение на пенсии. Но с другой - это риск потенциального увольнения или перевода на 100% теневую занятость, когда официального трудоустройства не будет вообще. На чем наверняка такое повышение скажется положительно, так это на государственном бюджете, поскольку с зарплат туда идут немалые налоговые отчисления.

«Нынешний рост еще не является критическим, хотя каждое повышение тяжело воспринимается собственниками бизнеса, поэтому часть будет пытаться уйти от подобных оплат: будут переходить на полдня, почасовую оплату и т.д. Тем не менее, предприниматели, которые хотят работать открыто, вынуждены будут пойти на повышение, что, очевидно, будет тяжело в период кризиса и спада экономики», - отмечают украинские эксперты.

Денис Лавникевич, «БелГазета»