Геннадий Федынич: Народ больше не верит власти 1 16.07.2020, 16:09

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Люди обоснованно вышли протестовать против незаконных действий.

Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые собрали и сдали в ЦИК наибольшее количество подписей избирателей. Сомнительный отказ в регистрации привел к тому, что на улицы Минска и других городов Беларуси вышли тысячи людей – в знак протеста. Власти отреагировали мгновенно: уже 15 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса.

По просьбе praca-by.info ситуацию прокомментировал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

-Почему власти отказали в регистрации главным соперникам Лукашенко?

-Власть чувствует активизацию избирателей, несмотря на то, что уже не один десяток активистов сидит в тюрьме. власть пытается любыми путями избавиться и не зарегистрировать ключевых кандидатов в президенты. С каких это пор точка зрения Госконтроля является законом? Решение суда является обязательным к исполнению, но не точка зрения Комитета госконтроля.

-Почему люди в знак протеста против нерегистрации Бабарико и Цепкало вышли на улицы белорусских городов?

-Я думаю, что по двум причинам.

Первая. Если бы в стране проводились прозрачные, честные выборы, каждый голос считался, в избирательные комиссии были включены представители всех оппозиционных партий и движений, люди не стали бы протестовать. Но народ больше не верит власти, которая в очередной раз пытается его обмануть.

Вторая. Нерегистрация основных претендентов вызвала адекватное возмущение избирателей, которые подписались за их выдвижение, а также беспредел силовых структур по отношению к рядовым гражданам, в связи с чем люди обоснованно вышли протестовать против незаконных действий властей. Власть должна поступать законно и тогда требовать от своих граждан законного послушания, если власть поступает незаконно, то имеет ли она право требовать соблюдения закона от граждан?