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Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

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  • 18.07.2020, 8:20
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Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

На него стоит обратить внимание в первую очередь.

Самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости — энантема. К такому выводу пришли испанские ученые, сказано в публикации в научном журнале JAMA Dermatology (перевод - lenta.ru).

Согласно исследованию, сильную сыпь на слизистой оболочке рта обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов. Этот симптом появился у них примерно за два дня до других клинических признаков COVID-19.

В настоящее время ученые не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.

По данным на 17 июля, в мире насчитывается более 13,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 592 тысяч человек скончались, еще 7,7 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.


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