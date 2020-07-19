Рабочие из Солигорска: Мы - здоровые мужики, пришло время постоять за себя и свои семьи 7 19.07.2020, 13:42

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Фото: real.by

Ситуация на железобетонном заводе накалилась до предела.

В редакцию телеграм-канала "Баста!" написал рабочий с Солигорского железобетонного завода:

"Не знаю как на других предприятиях в других городах, а у нас на Солигорском железобетонном полный развал, - пишет читатель канала. – Это касается и зарплат, и атмосферы в коллективе, и поведения начальства.

Отношение к работникам ужасное. Нас делают "крайними за все просчеты руководства, за устаревшую технику, поломки и недочеты. Если какое ЧП случается, то сразу ищут виновных среди работников, хотя в ста процентов случаев это происходит по вине руководства, из-за халатного отношения, попыток сэкономить на всем. Они просто на откатах работают, берут что подешевле.

Уже все это в печенках сидит, они рискуют нашими жизнями как будто мы не люди, а какие-то просто папки с личными делами. Не понимают. что достаточно в некоторые механизмы вставить камушек или на ведро больше "случайно" добавить жидкого стекла в смесь, и полгода придется оборудование от бетона очищать. А значит остановится производство и всему этому безмозглому зажравшемуся начальству конец.

Если уже наши шахтеры поговаривают о забастовке и саботаже, то чем мы хуже? Мы - здоровые мужики, пришло время постоять за себя и свои семьи, я так считаю".

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