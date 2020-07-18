Солигорские шахтеры готовы начать забастовку 10 августа? 18.07.2020, 15:26

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Терпение трудящихся закончилось.

Солигорские шахтеры в своем обращении на телеграм-канале подробно рассказали о предстоящей забастовке. Оказывается, это будет не просто акция протеста, но и целый план с конкретными требованиями и целями.

Детальнее прочитать обращение и требования, в том числе и к руководству Беларуськалия, можно прямо по этой ссылке.

Сайт Charter97.org публикует укороченную версию обращения шахтеров:

«И снова трудовой привет из Солигорска!

После нашего обращения пошел массированный троллинг в отношении нашей инициативы и шахтеров как таковых. Мы надеемся, вы понимаете, что это делается, чтобы сбить протестные настроения на предприятиях.

Мы пока не можем рассказать всех подробностей. Скажем лишь, что последней каплей для нас послужила смерть под завалами двух наших коллег на 3РУ.

Тогда было много разговоров о причинах произошедшего, но высказаться вслух так никто не решился, ни профсоюзы, ни рабочие.

Поэтому были приняты решения:

1. Найти и объединить надежный актив, который бы стал альтернативой профсоюзам (наши профсоюзы уже не в состоянии в полной мере выполнять свои основные функции)

2. Обезопасить лидера.

Мы выстроили такую систему при которой нет четкого лидера, мы все лидеры. Есть один, который доносит информацию до рабочих. При его раскрытии, оказании давления — придет другой, третий и т. д.

Изначально мы объединились с целью решения внутрипроизводственных проблем — донесения их до руководства и поиск путей их решения. Но сейчас пришло четкое понимание, что это невозможно без решения также и политических вопросов.

Все, кто не работает на нашем предприятии, должны понимать, что если мы полностью остановим производство, это приведет к необратимым последствиям для рудников. Поэтому, мы будем выходить на работу. Но, с момента начала забастовки, мы переходим в режим минимального поддержания производства.

Мы понимаем, что возможно увольнение, арест и давление на наши семьи. <...> Поэтому, если поступит информации об увольнении, непродлении контракта или оказания давления, то от коллектива будет один жесткий ответ — БЕССРОЧНАЯ забастовка, до полного восстановления прав рабочих и ИТР.

Забастовкам 3 и 10 августа быть!

Поступает информация, что намечены забастовки и на других предприятиях. В связи с этим есть предложение объявить 10 августа

«ДНEМ РАБОЧЕГО ЕДИНСТВА»

Обращаемся к рабочим других предприятий! Мы способны отстаивать свои права, но для решения проблем на других предприятиях и сложившейся ситуации в стране нужна ваша поддержка и солидарность.

Мы сделали свой выбор — теперь выбор за вами.

Ну что, мужики — момент истины настал! Кто мы — рабочее молчаливое «быдло» или сплоченный рабочий коллектив? Решать только вам.

Сыходзь, бо лясне!

P. S. Особый привет предприятию «Химволокно», цехам МТЗ и всем тем, кто не струсил».