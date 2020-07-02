Нелюди 19 Виктор Горбачев

2.07.2020, 8:13

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Виктор Горбачев

Я хочу вернуть свой голос.

А по-другому и не скажешь.Твари. Вот уж как четверть века они меня грабят. Весь XXI век грабят. С первого его дня и по сей момент. Открыто. Нагло.

У меня украли самое ценное и дорогое в жизни. Нет, не деньги. И не золотой унитаз. И не проведение деноминации или девальвации с последствиями грабежа.

И не обман с вкладами в банках. И да, не взломанные банковские ячейки. Не загубленный бизнес. Не ограбление приватизацией. Все это наживное.

У меня крадут мой голос. Каждому при рождении дается право использования своего голоса. Но как бы я его не использовал, они его воруют. Это какие-то твари. Сволочи. Это какая-то гниль. Нелюди.

Весь XXI век у меня нет голоса. Живу, как бы, а голоса и нет. У миллионов моих соотечественников его нет вообще. Они говорят - нет! Они пишут - нет! А твари не слышат и не читают.

Это реально какие-то скоты. Варвары. Дикари. Криминальная группировка. Они оценивают наш труд за копейки. Они исправно берут с нас налоги. Много и разных. Тут они нас замечают и видят. А когда вы начинаете говорить - не слышат.

И это не сон. И это реально центр Европы. И мы тут живем. Но без голоса. Имитация голоса есть, а его не слышно. Молчаливые миллионы, у которых украли бесценное - голос. Право на честный голос украдено.

Я хочу вернуть свой голос. Лично свой.

За грабеж века твари должны отвечать. Не передо мной. Перед народом. Перед миллионами ограбленных и лишенных своего голоса.

Народ имеет право на возвращение самого дорогого и ценного в своей жизни - голоса. У наших детей и внуков он должен быть настоящим. Остановить ограбление века - наш долг и обязанность.

Досыць.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»