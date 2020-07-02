Почему в Гонконге снова протестуют? 2 2.07.2020, 11:20

1,423

Протестующие в Гон Конге, 1 июля 2020 года.

Фото: Vincent Yu / AP

Ранее власти Китая приняли новый закон об угрозе нацбезопасности.

1 июля в Гонконге снова прошли протесты: с водометами, слезоточивым газом и задержанием больше 300 человек. Нескольких из них скорее всего будут судить по новому закону об угрозе нацбезопасности, принятому накануне. По нему за целый ряд преступлений — от порчи транспорта до связей с иностранными силами — можно попасть в тюрьму до конца жизни. Журналисты разобрались в новом законе и выяснили, почему фактически он означает полный переход Гонконга под контроль Пекина, а жителям региона предлагают гражданство другие страны, пишет «МБК медиа».

1 июля, в день 23-й годовщины передачи Гонконга от Британии Китаю, гонконгская полиция выложила твит с подписью: «Это первый арест с начала действия закона о нацбезопасности». На опубликованной фотографии был флаг с надписью «Независимость Гонконга» — он нарушал новый закон, принятый накануне. Грозить за это может срок от трех лет до пожизненного заключения — с возможностью вмешательства КНР в расследование и суды, в том числе за закрытыми дверями.

Мужчина нес флаг на шествие сторонников демократии, ежегодно проходящие по одному из торговых районов города. Это шествие проходит в день годовщины передачи Гонконга Китаю: 1 июля 1997 года между Британией и КНР было заключено особое соглашение, по которому жители Гонконга — до этого больше 100 лет жившие под управлением Великобритании — наделяются специальными правами по крайней мере на 50 лет с момента передачи региона Китаю. Среди этих прав была и свобода слова, и отсутствие цензуры.

Прошлым летом жители Гонконга тоже протестовали против политической экспансии и попыток контроля со стороны Китая: протестующие были против законопроекта об экстрадиции — они опасались, что закон может быть использован, чтобы задерживать и выдавать Китаю лиц, разыскиваемых на материке. Законопроект мог поставить Гонконг под юрисдикцию КНР, и это могло подорвать автономию региона и особые права граждан.

В итоге из-за протестов закон отозвали. Но уже в этот вторник — пока в Гонконге из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия и собрания — власти приняли другой законопроект, о национальной безопасности. И для жителей Гонконга он может оказаться более опасным, чем предыдущий.

Что это за закон?

Новый закон о нацбезопасности распространяется на всех жителей Гонконга — включая тех, кто живет там временно, и даже не проживающих там постоянно иностранцев. По нему деятельность, направленная на отделение Гонконга (сепаратизм), на свержение строя, терроризм и сговор с другими государствами караются лишением свободы от трех лет до пожизненного заключения.

Кроме того, преступлением теперь является «разжигание вражды» по отношению к центральным властям Китая и региональным Гонконга, а повреждение транспортных объектов — происходившее, например, во время прошлогодних летних протестов — может считаться терроризмом.

Пекин теперь создаст в Гонконге новое особое ведомство по нацбезопасности, выведенное из контроля и ведома местной администрации. Глава исполнительной власти в Гонконге сможет назначать судей на дела, касающиеся нацбезопасности, а «в особых случаях» китайская прокуратура и вовсе сможет брать на себя расследование. За властями остается и право делать эти суды закрытыми. Одновременно КНР обещает усилить контроль за иностранными неправительственными организациями и СМИ в Гонконге, им могут грозить серьезные штрафы.

Фактически новый закон означает практически полный переход Гонконга в юрисдикцию Китая: размытые формулировки в законе оставляют большое пространство для интерпретаций, и предсказать, что он не будет использоваться против прав местных жителей, нельзя. Кроме того, судя по всему, большая часть правительства Гонконга не видела законопроекта целиком перед публикацией — полный текст закона стал доступен только после того, как он вступил в силу. Даже глава администрации региона Кэрри Лам прочитала закон уже после того, как он был опубликован.

Реакции

Сразу после принятия закона несколько демократических движений в Гонконге заявили об окончании своей деятельности из-за риска преследований.

«Учитывая масштабы власти, которую дает этот закон, и его грубые формулировки, город превратится в государство спецслужб», — заявил Джошуа Вонг, один из лидеров продемократического движения в Гонконге. Его партия «Демосисто» самораспустилась сразу после принятия закона. Как и многие другие подобные партии, часть ее финансирования была связана с иностранными фондами и компаниями.

По информации South China Morning Post, организации, до этого поддерживавшие протесты, после вступления закона в силу стали стирать упоминания об этом в интернете.

Несмотря на риски, в эту среду тысячи жителей Гонконга вышли на запрещенное во время коронавируса шествия в поддержку демократических движений региона. Шествие разгоняли с помощью водометов, слезоточивого газа и перцовых баллончиков. По информации пресс-службы полиции, было задержано более 300 человек, и уже девять из них обвиняются в нарушении нового закона о нацбезопасности. Полиция также заявила, что в ходе протестов был ранен один из ее сотрудников.

Многие страны — включая США и Великобританию — и международные организации осудили принятие подобного закона Китаем. Премьер-министр Великобритании заявил, что Великобритания готова предоставить политическое убежище и гражданство трем миллионам жителей Гонконга. Еще один автономный регион КНР Тайвань обещает создать специальный офис для помощи жителям Гонконга, подвергающимся политическим преследованиям.

«У нас больше нет ни свободы, ни верховенства закона, ни юридической независимости», — заявил Тед Хуэй Чи-фанг, один из оппозиционных политиков в Гонконге, после принятия закона о нацбезопасности.