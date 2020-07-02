«Убрались тараканьи прислужники, несолоно хлебавши» 3 2.07.2020, 15:26

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Лайфхак от жителей Брестчины.

Как Флешмоб солидарности помогает правильно встречать незванных гостей, телеграм-каналу «Баста!» рассказал читатель из Брестской области.

«У нас с женой небольшое хозяйство в Брестской области, - пишет читатель. - 40 соток, на которых мы выращиваем на продажу различные декоративные растения. Занялись этим давно, еще в 91-м году, после свадьбы, построили дом тут, а лет 10 назад переехали сюда из Минска окончательно, квартиру отдали сыну, теперь у него своя семья.

Но пару лет назад у нас появилась проблема, наш участок очень нужен местному колхозу, несмотря на то, что он в частной собственности. Начали приходить различные службы и диктовать нам как нам что выращивать, мол жалобы на технологию поступают.

Мы, как выяснилось, за почти 30 лет не научились правильно делать своё довольно успешное дело.

Достали нас за это время так, что словами не описать.

Вчера вот опять приходили, и мы с женой встретили их нашим ежедневным бренчаньем по кастрюлям, просто раньше значительно. Пока какой-то "руководитель" пытался меня учить жизни, моя жена стояла рядом и лупила по кастрюле, что очень сильно раздражало их компашку бандитскую.

Они сказали, что она мешает им работать, на что я сказал, что моя жена на своей земле может стучать по кастрюлям сколько хочет и когда хочет, а работать мешает не она вам, а вы нам. Убрались тараканьи прислужники, несолоно хлебавши. Теперь всегда будем встречать всех подобных проверяющих только так».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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