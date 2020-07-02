Опрос: кто станет президентом Польши?3
- 2.07.2020, 16:10
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Поляки рассказали, за кого собираются голосовать во втором туре.
Шансы Анджея Дуды и Рафала Тшасковского победить во втором туре президентских выборов в Польше – почти равны. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного соцагентством Pollster для программы новостей на телеканале TVP1, передает «Польское радио».
По результатам исследования, во втором туре президентских выборов в Польше 51,14% избирателей намерены голосовать за действующего главу государства Анджея Дуду, тогда как за его оппонента – кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского – свои голоса готовы отдать 48,86% поляков.
Согласно исследованию, явка на выборах составит 66%. В опросе, который проводился 30 июня по 1 июля методом интернет-анкетирования, приняли участие 1018 человек.
Напомним, второй тур президентских выборов в Польше запланирован на 12 июля.