Опрос: кто станет президентом Польши? 3 2.07.2020, 16:10

2,354

Рафал Тшасковский (слева) и Анджей Дуда

Фото: agencja gazeta

Поляки рассказали, за кого собираются голосовать во втором туре.

Шансы Анджея Дуды и Рафала Тшасковского победить во втором туре президентских выборов в Польше – почти равны. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного соцагентством Pollster для программы новостей на телеканале TVP1, передает «Польское радио».

По результатам исследования, во втором туре президентских выборов в Польше 51,14% избирателей намерены голосовать за действующего главу государства Анджея Дуду, тогда как за его оппонента – кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского – свои голоса готовы отдать 48,86% поляков.

Согласно исследованию, явка на выборах составит 66%. В опросе, который проводился 30 июня по 1 июля методом интернет-анкетирования, приняли участие 1018 человек.

Напомним, второй тур президентских выборов в Польше запланирован на 12 июля.