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Власти проводят третий обыск в доме Виктора Бабарико

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  • 2.07.2020, 16:46
  • 3,860
Власти проводят третий обыск в доме Виктора Бабарико
Фото: «Радыё Свабода»

Что они там ищут?

«Снова идет обыск на Вяче. Почему? Потому что сегодня четверг. Других вариантов у меня пока нет», – написала в своем «Фейсбуке» Александра Зверева, подруга Эдуарда Бабарико, пишет gazetaby.com.

Предыдущий обыск, как ранее сообщалось, проходил в этом доме 25 июня.

До этого обыск в особняке сотрудники ДФР проводили 18 июня. В тот день Виктор Бабарико и его сын были задержаны и помещены в СИЗО КГБ.

Особняк в деревне Мочаны возле водохранилища Вяча зарегистрирован на Эдуарда Бабарико. Его отец, претендент в президенты Виктор Бабарико при регистрации инициативной группы сообщил, что живет в этом доме.


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