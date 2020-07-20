Археологи обнаружили древний «город драконов» 20.07.2020, 19:29

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Фото: pixabay.com

Этот город был столицей империи народа хунну.

Археологи во время раскопок в Центральной Монголии раскопали руины «города драконов» Лунчэн, который в древности являлся столицей империи кочевого народа хунну, пишет lenta.ua.

По словам руководителя монгольской группы археологов, доцента кафедры археологии в Государственном университете Улан-Батора Тумура-Очирын Идэрхангая, во время раскопок на руинах одного из зданий города была обнаружена надпись «Сын Неба Шаньюй», сделанная китайскими иероглифами. Поэтому ученые считают, что этот город был столицей империи народа хунну.

Руины города были найдены в районе Улзийт, монгольской провинции Архангай еще три года назад (2017 год), но раскопки из-за проблем с финансированием пришлось отложить до 2020 года.