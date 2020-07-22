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«Мы вас не подведем. 9 августа мы будем с вами»

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  • 22.07.2020, 22:40
  • 7,504
«Мы вас не подведем. 9 августа мы будем с вами»
Фото: «Наша Ніва»

Мы будем на Площади.

"Хочу сказать спасибо всем тем, кто участвует в акциях солидарности или стучит в кастрюли в 19.00, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Я хочу им сказать также следующее.

По определённым причинам я не могу быть сейчас с вами, и я не один такой. Нас много — тех, кто пока в затишье. Но знайте, 9 августа я буду с вами, я буду на Площади.

Мне есть что терять, но я готов рисковать и быть с вами. Ради своего сына. Я не хочу, чтобы он уезжал. Знайте, таких как я очень много. Мы вас не подведем. 9 августа мы будем с вами".

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