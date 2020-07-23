Предпринимательница: Хватит кормить дармоедов! 6 23.07.2020, 9:17

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ФОТО: TUT.BY

Виктория Жернак обратилась к белорусам.

Предлагаю последовать моему примеру остальных. Хватит кормить дармоедов.

Дочь и племянница офицеров МВД Виктория Жернак с помощью телеграм-канала «Баста!» опубликовала обращение к белорусским предпринимателям и всем, кто платит налоги в нашей стране:

«Меня зовут Жернак Виктория, мне 46 лет, - пишет читательница канала. - Я гражданка Республики Беларусь, образование высшее, юрист. Я дочь офицера, мой отец - полковник МВД в отставке. Я племянница офицера МВД, которому в 1994 году Лукашенко сорвал погоны и хотел разжаловать в рядовые.

С 1 июля 2020 приостановила свою деятельность в качестве ИП. Не хочу и не могу работать по причине отсутствия доверия к власти. Хамство и беспредел чиновников достали.

Предлагаю последовать моему примеру остальным. Хватит кормить дармоедов».

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